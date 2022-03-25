LINE TV「數位劇場」讓你開啟一段「戲中戲」的奇幻之旅

許多舞台劇常以「戲中戲」的手法，透過現場的佈景置換，讓觀眾以「上帝視角」同時觀賞到戲裡戲外的劇情內容，進而帶入主角的情境，達到自我省思或療癒之效。

「在劇場，我們生產感動、驚喜與生活，我們販賣情緒。透過故事，我們看到慾望及恐懼。」故事工廠編導黃致凱創團的當年，透過不斷自我辯證的梳理，體悟出說故事是為了證明自己存在，推出的第一號作品《白日夢騎士》，是他向恩師李國修老師致敬的作品，希望獻給「所有對生活失去熱情的人」。而這部現代荒誕寓言的創團作品已封箱多年，在LINE TV數位劇場則是提供了再次回味的管道。

「人活著沒有夢想等於死亡。但，如果實現夢想的代價是死亡……」沒有華麗的佈景，一桌兩椅的簡單場景，透過「劇中劇」的方式，融入推理劇情，一步步帶領觀眾進入到故事的本體，讓我們直白的看見在舞台上光鮮亮麗的演員，在沒接到戲時的生活窘狀以及劇場的經營困難；看似荒誕的喜劇，但這才是現實生活。

SHOW 影劇團「雙壁」以戲中戲的概念，向知名劇作家簡國賢致敬。圖／聯合數位文創提供

無獨有偶的，桃園在地致力推動戲劇教育與戲劇活動推廣，以創造、挖掘生命中的感動故事為核心精神，以激發各階層民眾Loving drama performance，show出影響力為劇團宗旨的「SHOW 影劇團」，在創團十週年的時候，推出紀念演出《雙壁》，為要向日治時期於桃園誕生的知名劇作家──簡國賢致敬，也採用了「戲中戲」的手法。

簡國賢的原著《壁》劇在1946年台北中山堂首演一連五天場場爆滿，又緊接著準備轟動加演，沒想到卻被政府當局禁演。《雙壁》有趣的是以諧仿（Parody）的方式，以原著為師，藉由一個不入流的劇團搬演簡國賢的劇作《壁》來達到後設戲劇的手法。這個看似向前人致敬的作品，暗藏的竟是劇團自己揭露這個以「素人為主」的劇團，在開演前的彩排發生了……演員沒到、導演抓狂、原著《壁》劇角色還出現在舞台上和演員Battle戲的笑料事件。

這個看似準備開天窗的荒謬悲喜劇，手法的引用更是誇大、扭曲了1934年諾貝爾文學獎得主的義大利劇作家──路伊吉.皮藍德婁（Luigi Pirandello）《六個尋找作者的劇中人》，以及國內表演工作坊知名的劇作《暗戀.桃花源》這兩齣戲的精髓。這部作品在LINE TV數位劇場也精彩重現，提供觀眾不一樣的觀影題材。