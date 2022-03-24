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家樂福「日本購物節」推千項商品 銅板價就能偽出國

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
北海道必吃的湯咖哩調理包，只要簡單加上香菇、青菜就是一道好料。圖／家樂福提供
北海道必吃的湯咖哩調理包，只要簡單加上香菇、青菜就是一道好料。圖／家樂福提供

疫情讓大家都悶壞了，意外讓各式進口商品銷售量暴增，尤其是日本食品更是讓許多哈日族一解出國癮的重要依歸。家樂福即日起至4月6日再推日本購物節檔期，精選超過1,000項零食、泡麵等產品，購買指定商品第2件5折、享點數15倍送，會員專屬單次滿599元再贈紅利點數10,000點，讓喜愛日本味的民眾輕鬆就能回味日本旅遊的美好時光。

家樂福日本購物節最具亮點的主打商品為「3分鐘享日本好味」的調理包、即食品系列，包含ITSUKI拉麵系列網羅9個地區風味，還有北海道湯咖哩不同於咖哩塊，以咖哩醬簡單加上雞腿和蔬菜就可簡單上桌；而一年四季愛吃鍋的台灣人不能錯過的還有Bell北海道鍋底系列，精選在北海道必吃的4個口味，包含湯咖哩、石狩鍋、花崎蟹醬油、根昆布醬油，不論香氣、口味都讓你有置身日本的錯覺。另外還有露營必備的Onisi尾西即食飯，也有松茸、蝦仁、雞肉3個新口味。

家樂福還精選多項銅板價的日式零食讓大家偽出國零負擔，包含日本傳統好味道京都宮田花生脆餅、日清糖霜玉米片，還有甘酒、櫻花、葡萄口味的軟糖新品，或者BONCHI醬油、原味、咖哩、海苔等米果系列，都是百元有找的解饞好味。

迎接週末放鬆一下，家樂福同步引進超有份量感的1,800毫升菊彌榮柚子酒及清洲櫻殺鬼清酒，菊彌榮柚子酒百分百使用日本島根縣的柚子，酸甜滋味不論冷飲及熱飲都十分推薦；清洲櫻殺鬼清酒又有「鬼酒」之稱，是日本非常受歡迎的淡爽酒款，價格和口感都很親民。喜愛果實酒的民眾，還有由布岳荔枝酒以及寶酒造利口酒系列，共有橘子、白桃、哈密瓜、葡萄多種日本在地水果風味可選擇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

家樂福日本購物節「快煮好味道」讓你3分鐘就彷彿置身日本。圖／家樂福提供
家樂福日本購物節「快煮好味道」讓你3分鐘就彷彿置身日本。圖／家樂福提供
家樂福精選多款銅板價零食，讓大家偽出國零負擔。圖／家樂福提供
家樂福精選多款銅板價零食，讓大家偽出國零負擔。圖／家樂福提供
日本居酒屋必喝的超巨清酒、果實酒在家樂福日本購物節就買的到。圖／家樂福提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本居酒屋必喝的超巨清酒、果實酒在家樂福日本購物節就買的到。圖／家樂福提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
家樂福日本商品疫情中銷售成長近1成，快煮、即食的道地日本味正夯。圖／家樂福提供
家樂福日本商品疫情中銷售成長近1成，快煮、即食的道地日本味正夯。圖／家樂福提供

日本 家樂福 北海道

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