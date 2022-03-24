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隋棠推薦旅行戰袍 甜笑爆料老公和兒子爭寵鐵道之旅

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
隋棠出席Loro Piana新光三越A4館重新開幕。圖／Loro Piana提供
隋棠出席Loro Piana新光三越A4館重新開幕。圖／Loro Piana提供

義大利品牌Loro Piana台北新光三越A4店重新開幕，出席嘉賓隋棠表示品牌的簡約而細緻的質感，正是她喜愛的服裝取向，提到最近為了喜愛火車的小兒子，都在研究鐵道之旅，沒想到先生看見餐車照片，眼睛一亮，問她，「可以把額度留給我們兩個嗎？」隋棠說，「所以小兒子的旅程就變成阿里山小火車，餐車體驗留給先生。」而美好的夏日旅行，就是需要一件簡單不失端莊的洋裝，她表示活動上演繹的黃、白兩件洋裝，都是她會放在行李箱的單品，隨時可以在旅途中和另一半去享受浪漫的用餐時光。

母親節快到了，隋棠買包包要不是很小、就是很大，走極端路線，對於女兒不會特別培養時尚品味，「但滿相信耳濡目染的啦，我自己會在意這一塊，小孩子在耳濡目染之下應該不會差太多......，但很難說，因為我先生和我是完全不一樣的風格，很難講他們會被誰影響。但希望他們不要隨波逐流，找到自己的特色比較重要。」至於會不會讓先生幫忙搭配造型？隋棠大笑表示，「如果會，我可能也不敢嘗試，我先生對於美感不是那麼在行啦，我自己來就好。」

坐落在信義區新光三越A4館的Loro Piana，以義式優雅風格設計空間，運用大理石磁磚、地毯與木質建材，在簡約的配色中散發低調奢華的品味，米色牆面更讓人有舒心的視覺感受。Loro Piana在2022春夏提倡跟隨陽光的腳步享受美好時光，讓夏天的明亮也成為精神狀態，轉化為愉快的心情、輕盈的服裝。女裝以自然色彩、流暢線條打造飄逸洋裝、短斗篷、襯衫式外套和風衣等，品牌經典針織衫、鉛筆裙無袖直筒洋裝，可因應任何場合，優雅而悠閒，在鞋履部分，皮革人字涼鞋、低跟編織涼鞋、小牛皮和麂皮涼鞋，都表現渡假風貌；拉菲草編織手袋、Sesia托特包，則是當季的重點單品。

圓弧外型、觸感柔軟的Sesia，在春夏推出繁星藍寶石、嬌紅、檸檬雪糕等新色，也以帆布、小牛皮拼接打造全新托特包型及Micro尺寸。而男裝以輕鬆愜意表現精緻都會風、悠閒運動風，細格紋風衣、連帽飛行員外套和皮革裝飾棉質大衣等，都表現風雅紳士的品味；多色休閒鞋、麂皮鞋或輕薄圍巾等配件，則呈現了更為從容的個性。

隋棠以緄邊撞色洋裝60,800元搭配White Sole系列休閒鞋28,800元，搭配Puffy Pouch皮革小型手拿包56,700元。圖／Loro Piana提供
隋棠以緄邊撞色洋裝60,800元搭配White Sole系列休閒鞋28,800元，搭配Puffy Pouch皮革小型手拿包56,700元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Sesia春夏新款，價格店洽。圖／Loro Piana提供
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Loro Piana Waikiki麂皮平底拖鞋，價格店洽。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Waikiki麂皮平底拖鞋，價格店洽。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Puffy Pouch小型手提包，46,800元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Puffy Pouch小型手提包，46,800元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Sesia Micro光滑小牛皮手提包，價格店洽。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Sesia Micro光滑小牛皮手提包，價格店洽。圖／Loro Piana提供
隋棠以白色孔繡長洋裝10萬5,500元、休閒運動鞋29,200元，搭配Sesia拼接皮革手提包14萬3,700元。圖／Loro Piana提供
隋棠以白色孔繡長洋裝10萬5,500元、休閒運動鞋29,200元，搭配Sesia拼接皮革手提包14萬3,700元。圖／Loro Piana提供
隋棠以白色孔繡長洋裝10萬5,500元、休閒運動鞋29,200元，搭配Sesia拼接皮革手提包14萬3,700元。圖／Loro Piana提供
隋棠以白色孔繡長洋裝10萬5,500元、休閒運動鞋29,200元，搭配Sesia拼接皮革手提包14萬3,700元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Summer Knitted Walk休閒鞋，24,700元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana Summer Knitted Walk休閒鞋，24,700元。圖／Loro Piana提供
隋棠以緄邊撞色洋裝60,800元搭配White Sole系列休閒鞋28,800元，搭配Puffy Pouch皮革小型手拿包56,700元。圖／Loro Piana提供
隋棠以緄邊撞色洋裝60,800元搭配White Sole系列休閒鞋28,800元，搭配Puffy Pouch皮革小型手拿包56,700元。圖／Loro Piana提供

品牌 義大利 阿里山

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