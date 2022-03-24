隋棠推薦旅行戰袍 甜笑爆料老公和兒子爭寵鐵道之旅

義大利品牌Loro Piana台北新光三越A4店重新開幕，出席嘉賓隋棠表示品牌的簡約而細緻的質感，正是她喜愛的服裝取向，提到最近為了喜愛火車的小兒子，都在研究鐵道之旅，沒想到先生看見餐車照片，眼睛一亮，問她，「可以把額度留給我們兩個嗎？」隋棠說，「所以小兒子的旅程就變成阿里山小火車，餐車體驗留給先生。」而美好的夏日旅行，就是需要一件簡單不失端莊的洋裝，她表示活動上演繹的黃、白兩件洋裝，都是她會放在行李箱的單品，隨時可以在旅途中和另一半去享受浪漫的用餐時光。

母親節快到了，隋棠買包包要不是很小、就是很大，走極端路線，對於女兒不會特別培養時尚品味，「但滿相信耳濡目染的啦，我自己會在意這一塊，小孩子在耳濡目染之下應該不會差太多......，但很難說，因為我先生和我是完全不一樣的風格，很難講他們會被誰影響。但希望他們不要隨波逐流，找到自己的特色比較重要。」至於會不會讓先生幫忙搭配造型？隋棠大笑表示，「如果會，我可能也不敢嘗試，我先生對於美感不是那麼在行啦，我自己來就好。」

坐落在信義區新光三越A4館的Loro Piana，以義式優雅風格設計空間，運用大理石磁磚、地毯與木質建材，在簡約的配色中散發低調奢華的品味，米色牆面更讓人有舒心的視覺感受。Loro Piana在2022春夏提倡跟隨陽光的腳步享受美好時光，讓夏天的明亮也成為精神狀態，轉化為愉快的心情、輕盈的服裝。女裝以自然色彩、流暢線條打造飄逸洋裝、短斗篷、襯衫式外套和風衣等，品牌經典針織衫、鉛筆裙無袖直筒洋裝，可因應任何場合，優雅而悠閒，在鞋履部分，皮革人字涼鞋、低跟編織涼鞋、小牛皮和麂皮涼鞋，都表現渡假風貌；拉菲草編織手袋、Sesia托特包，則是當季的重點單品。