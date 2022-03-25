全台最大恐龍音樂劇《恐龍復活了》高雄盛大開演、7月震撼台中

由AM創意製作，聯合數位文創共同主辦，全台最大、人氣最高的恐龍家庭音樂劇《Musical TARU! 恐龍復活了！》，挾帶國內外超過15萬人氣，3月26日起在高雄衛武營國家歌劇院、7月23日起在台中中山堂燃燒恐龍魂！這週末在高雄率先登場，引爆親子娛樂話題。巨型恐龍偶和精彩歌舞，巡演場場爆滿，錯過上一次的大小朋友，這次一定要把握機會感受現場震感氛圍！

一群熱愛恐龍的主角們潛入博物館，半夜恐龍悄然復活，觸發盜賊偷竊，展開一場冒險之旅。上半場滿台的歌舞場面，帶動現場氣氛，劇情懸疑、好笑又緊張。下半場的重頭戲則是小霸王龍和媽媽的重逢片段，恐龍偶表現出細膩的情緒轉折，大人小孩都看得入戲，甚至感動地哭了。

本劇深獲好評，知名藝人導演許傑輝、演員楊子儀、藝人阿Ben&小可、主播夏嘉璐、爵士音樂家魏廣晧一致推薦是帶孩子入門表演藝術的最好選擇。100分鐘不間斷的高強度歌舞，熱力不斷毫無冷場，小孩大人全程目不轉睛地享受演出，最高3公尺、最長6公尺的超巨型恐龍偶伴隨震耳吼聲出場，讓5歲小恐龍迷忍不住驚呼：「恐龍真的復活了！」。

圖／AM創意提供

為讓恐龍生動逼真地於舞台上呈現，演員精準操控巨型戲偶，細緻的機關設計讓尾巴隨著演員的律動自然地搖擺，演員更參考爬蟲類、鳥類等動物，讓恐龍頭部的轉動，走路的方式宛若真實動物般，霸氣十足的恐龍亦有小動物的可愛呆萌反差面。

圖／AM創意提供