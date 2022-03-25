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全台最大恐龍音樂劇《恐龍復活了》高雄盛大開演、7月震撼台中
由AM創意製作，聯合數位文創共同主辦，全台最大、人氣最高的恐龍家庭音樂劇《Musical TARU! 恐龍復活了！》，挾帶國內外超過15萬人氣，3月26日起在高雄衛武營國家歌劇院、7月23日起在台中中山堂燃燒恐龍魂！這週末在高雄率先登場，引爆親子娛樂話題。巨型恐龍偶和精彩歌舞，巡演場場爆滿，錯過上一次的大小朋友，這次一定要把握機會感受現場震感氛圍！
一群熱愛恐龍的主角們潛入博物館，半夜恐龍悄然復活，觸發盜賊偷竊，展開一場冒險之旅。上半場滿台的歌舞場面，帶動現場氣氛，劇情懸疑、好笑又緊張。下半場的重頭戲則是小霸王龍和媽媽的重逢片段，恐龍偶表現出細膩的情緒轉折，大人小孩都看得入戲，甚至感動地哭了。
本劇深獲好評，知名藝人導演許傑輝、演員楊子儀、藝人阿Ben&小可、主播夏嘉璐、爵士音樂家魏廣晧一致推薦是帶孩子入門表演藝術的最好選擇。100分鐘不間斷的高強度歌舞，熱力不斷毫無冷場，小孩大人全程目不轉睛地享受演出，最高3公尺、最長6公尺的超巨型恐龍偶伴隨震耳吼聲出場，讓5歲小恐龍迷忍不住驚呼：「恐龍真的復活了！」。
為讓恐龍生動逼真地於舞台上呈現，演員精準操控巨型戲偶，細緻的機關設計讓尾巴隨著演員的律動自然地搖擺，演員更參考爬蟲類、鳥類等動物，讓恐龍頭部的轉動，走路的方式宛若真實動物般，霸氣十足的恐龍亦有小動物的可愛呆萌反差面。
透過音樂及故事傳達家庭的愛與親子共享時光一直是安徒生和莫札特的創意劇場（AM創意）的使命。打破劇種的年齡限制，為闔家觀賞的優質演出！劇場迷、恐龍粉、親子家庭、冒險愛好者邊看邊笑，可說是最具娛樂性的中文音樂劇。《Musical TARU!恐龍復活了！》Tixfun售票網熱售中。詳情活動資訊請見瘋活動官網。
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