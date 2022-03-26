台人熱議十大早餐有這些 讓你再也不愁早上該吃啥！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「早餐」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大早餐品項網路聲量排行。

俗話說「美好的一天從早餐開始」，起床後享用一頓豐盛的早餐，是現代人忙碌生活中的小確幸，而台灣美食豐富多樣，街上琳琅滿目的早餐店也提供了民眾多種選擇。

台式早餐以「蛋餅」為代表、趕時間買「三明治」準沒錯

TOP 10網友熱議早餐網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的早餐，可發現「蛋餅」的討論聲量奪冠，蛋餅不但被網友譽為台式早餐店最具代表性的食物，其「外皮」與「餡料」也備受關注，就有網友請益發問「蛋餅控的你是粉漿派還是脆皮派？」，掀起兩派支持者熱烈討論，紛紛留言「最愛脆脆的古早味蛋餅」、「一定要脆！軟的有點像沒熟」、「蛋餅一定要軟的！不愛脆皮」等，可見大家對蛋餅的口感各有所好。

此外，「漢堡」也是不少人的熱門選擇，部分網友認為早餐店販售的漢堡價格相較連鎖速食店親民，而日前一則「早餐店漢堡的靈魂是什麼」的貼文更是引起網友熱烈迴響，有人表示「漢堡肉才是靈魂」、「愛死那個廉價的重組肉」、「靈魂就是阿姨口中的帥哥啊」等，可見經店家調味的漢堡肉與老闆的熱情都讓網友們留下深刻印象。

另方面，「三明治」則因「購買方便又快速」的關係而受到許多上班族與學生的愛戴，不少人都說「選包好的三明治最快」、「我直接拿櫃檯上包好的三明治」等，表示在時間緊迫的情況下還是選「早餐店包好的三明治」最便捷；對於追求「CP值」與「飽足感」的民眾而言，「飯糰」和「饅頭」也是首選之一，如有人提到自己早餐的省錢組合是「一顆饅頭加豆漿，飽飽的！」、「飯糰算便宜又容易飽，加料怎麼加應該都不超過100塊」等。

早餐百百種，你也曾經苦惱過早餐要吃什麼嗎？台灣早餐的豐富度，滿足民眾隨時變換的胃口，明天就來一頓老饕網友熱議的豐盛早餐吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》