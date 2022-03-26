快訊

改變戰略？俄：首階段任務完成 將「解放」頓巴斯地區

隔17年修憲爭議非最大 卻首度挑戰天關大魔王

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台人熱議十大早餐有這些 讓你再也不愁早上該吃啥！

聯合新聞網 / Social Lab社群實驗室
台人熱議十大早餐有這些，讓你再也不愁早上該吃啥！ 圖片來源/unsplash
台人熱議十大早餐有這些，讓你再也不愁早上該吃啥！ 圖片來源/unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「早餐」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大早餐品項網路聲量排行。

俗話說「美好的一天從早餐開始」，起床後享用一頓豐盛的早餐，是現代人忙碌生活中的小確幸，而台灣美食豐富多樣，街上琳琅滿目的早餐店也提供了民眾多種選擇。

台式早餐以「蛋餅」為代表、趕時間買「三明治」準沒錯

TOP 10網友熱議早餐網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖
TOP 10網友熱議早餐網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網友熱議的早餐，可發現「蛋餅」的討論聲量奪冠，蛋餅不但被網友譽為台式早餐店最具代表性的食物，其「外皮」與「餡料」也備受關注，就有網友請益發問「蛋餅控的你是粉漿派還是脆皮派？」，掀起兩派支持者熱烈討論，紛紛留言「最愛脆脆的古早味蛋餅」、「一定要脆！軟的有點像沒熟」、「蛋餅一定要軟的！不愛脆皮」等，可見大家對蛋餅的口感各有所好。

此外，「漢堡」也是不少人的熱門選擇，部分網友認為早餐店販售的漢堡價格相較連鎖速食店親民，而日前一則「早餐店漢堡的靈魂是什麼」的貼文更是引起網友熱烈迴響，有人表示「漢堡肉才是靈魂」、「愛死那個廉價的重組肉」、「靈魂就是阿姨口中的帥哥啊」等，可見經店家調味的漢堡肉與老闆的熱情都讓網友們留下深刻印象。

另方面，「三明治」則因「購買方便又快速」的關係而受到許多上班族與學生的愛戴，不少人都說「選包好的三明治最快」、「我直接拿櫃檯上包好的三明治」等，表示在時間緊迫的情況下還是選「早餐店包好的三明治」最便捷；對於追求「CP值」與「飽足感」的民眾而言，「飯糰」和「饅頭」也是首選之一，如有人提到自己早餐的省錢組合是「一顆饅頭加豆漿，飽飽的！」、「飯糰算便宜又容易飽，加料怎麼加應該都不超過100塊」等。

早餐百百種，你也曾經苦惱過早餐要吃什麼嗎？台灣早餐的豐富度，滿足民眾隨時變換的胃口，明天就來一頓老饕網友熱議的豐盛早餐吧！

觀看原文→https://bit.ly/3IudPA5

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

早餐 漢堡

延伸閱讀

LINE會被取代嗎？網曝台人「被綁架」現狀：它是一個生態系

麥當勞豬肉滿福堡跟經典大早餐根本一樣？網愣：吃錯好幾年

好市多推新漢堡 他曝「吃起來快窒息」釣出一排苦主：要注意

麥當勞漢堡為何有「紙包」跟「盒裝」？ 5年員工曝：跟製作方式有關

相關新聞

怎麼搭都好吃！ 最強台式飯糰配料大公開

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「台式飯糰配料」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的台式飯糰配料有哪些。

網推解渴少負擔 熱門氣泡水品牌與口味出爐

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「氣泡水」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大氣泡水品牌網路聲量排行，以及十大熱門氣泡水口味有哪些。

台人熱議十大早餐有這些 讓你再也不愁早上該吃啥！

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「早餐」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大早餐品項網路聲量排行。

想戒咖啡因？盤點網友熱議的十大無咖啡因茶飲

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「無咖啡因茶飲」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的十大無咖啡因茶飲有哪些。

打造幸福企業？愛彼這六招構建新工坊 化身企業模範生

如何才稱得上一間幸福企業？在傲人高薪、響亮名聲、豐潤紅利之外，隨著勞工權益、產業永續、環境友善等各種意識的提升，成為幸福...

暖心媽咪的考生加油湯／菠菜豬肝湯加麵線

編按：帶著媽媽的愛，傳承一道菜。作者玉瑩媽媽說：這是最有愛的湯，熱呼呼的湯品添加上麵線，將愛繼續再傳給下一代，加上麵線，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。