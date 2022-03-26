網推解渴少負擔 熱門氣泡水品牌與口味出爐

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近一年內「氣泡水」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的六大氣泡水品牌網路聲量排行，以及十大熱門氣泡水口味有哪些。

氣泡水是近年來許多人日常必備的飲品之一，不僅相較於含糖汽水健康，含有碳酸的氣泡水也能促進腸胃蠕動，因此也是很多人減肥嘴饞時，取代手搖飲的選擇，而市面上也不乏販售氣泡水的品牌。

觀察網友熱議的氣泡水品牌，可發現「舒味思」廣受大眾好評，舒味思近來因與知名連鎖咖啡廳合作推出「氣泡冷萃」系列，引發網友熱議，許多嚐鮮過的民眾都發文分享表示「真的超令人驚豔的新品」、「好喝到我還辦了會員卡」等，另外也有網友表示「之前喝過別家類似的東西，氣泡沒那麼足」，也紛紛推薦給其他網友。

TOP6氣泡水品牌 網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除此之外，身為泰山飲料品牌之一的「Cheers」氣泡水，也是許多人心中的熱門選擇，有網友就分享「Cheers系列中的強氣泡水，真的氣泡超多超強」，讓許多躍躍欲試的民眾表示「原版的氣泡就很足了耶，不知道這個到底多強，明天來去買」，而除了原味氣泡水之外，Cheers近期也推出「果醋氣泡飲」，讓許多網友大讚「超級好喝，而且不甜，飯後喝超剛好」、「有點像沒那麼多糖的蘋果西打，喝起來沒這麽罪惡」等。

用氣泡水取代碳酸汽水、酸甜口味受歡迎

接著觀察氣泡水的十大熱議口味，其中「檸檬」、「蜂蜜」等基本口味最受熱議，有網友就表示「喝來喝去還是檸檬口味的最好喝，跟氣泡最搭」，也有人分享自製的氣泡水飲品，如「蜂蜜氣泡水回家自己加果汁，真的讚」、「檸檬的單喝或是再加酒之類的，都不錯」等，可見不少民眾認為檸檬、蜂蜜口味的氣泡水除了直接飲用，搭配其他飲品也十分合適。

網友熱議TOP10氣泡水口味網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

另外，「草莓」、「蘋果」、「蜜桃」等酸甜口味，也深受網友歡迎，有家長網友就分享「不太喜歡給小朋友喝飲料、汽水，折衷就是偶爾買一些草莓、水蜜桃之類的氣泡水」，讓許多民眾回應「對！前陣子超商有一個蘋果氣泡水，兒子每次去都吵說要買」，除此之外，也有許多小資女分享「午休買一瓶水蜜桃的氣泡水，真的很療癒」，並表示該氣泡水相較於手搖杯熱量較低，推薦給喜歡酸甜口味的女性。

隨著天氣逐漸轉暖，下次出遊也不妨來瓶氣泡水消暑吧！目前市售氣泡水不僅品牌眾多，口味更是多樣，且販賣通路眾多，相信民眾一定能挑選到最符合自己口味的氣泡水。

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》