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Chiara女兒滿一歲啦！老公Fedez對抗病魔 粉絲暖心打氣

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
義大利時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria最近歡慶一歲生日。圖／摘自IG
義大利時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria最近歡慶一歲生日。圖／摘自IG

義大利時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria最近歡慶一歲生日，他們夫妻兩人在IG貼出一家四口全家福，還有粉絲貼心製作Vittoria過去一年12個月的慶生照組圖作為成長紀錄，在這個「特殊時刻」送上溫暖祝福。

之所以說是「特殊時刻」，除了是Vittoria的一歲生日之外，其實最近Chiara Ferragni一家正經歷一段辛苦的時期。Fedez上週在IG限時動態流著淚錄製影片宣布自己被診斷出健康問題，目前沒有對外說明確切病因，只透露幸好是在非常好的時機發現。他說：「這意味著我接下來有一段重要的道路必須經歷，日後會多做說明，但不是現在，我覺得我有必要為我的家人和孩子們保留隱私。」Chiara也發文全力支持丈夫對抗病魔，粉絲們也紛紛留言為他打氣。

Fedez在2019年曾經透露自己有多發性硬化症的風險，這次被診斷出的疾病目前不知道與此有無關聯。據了解，Fedez在上週末已經入院接受治療，一家四口特別提前拍攝全家福照片為Vittoria慶生，相信全球許多粉絲也都會為他們送上滿滿祝福，希望這可愛的一家人能夠平安順利度過難關。

Chiara Ferragni和老公Fedez喜歡幫女兒Vittoria換上各種可愛穿搭。圖／摘自IG
Chiara Ferragni和老公Fedez喜歡幫女兒Vittoria換上各種可愛穿搭。圖／摘自IG
Fedez上週在IG限時動態流著淚錄製影片宣布自己被診斷出健康問題，目前沒有對外說明確切病因，只透露幸好是在非常好的時機發現。
Fedez上週在IG限時動態流著淚錄製影片宣布自己被診斷出健康問題，目前沒有對外說明確切病因，只透露幸好是在非常好的時機發現。
義大利時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria最近歡慶一歲生日。圖／摘自IG
義大利時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria最近歡慶一歲生日。圖／摘自IG
前陣子Chiara Ferragni兒子Leo也慶祝4歲生日。圖／摘自IG
前陣子Chiara Ferragni兒子Leo也慶祝4歲生日。圖／摘自IG
Chiara Ferragni和老公Fedez喜歡幫女兒Vittoria換上各種可愛穿搭。圖／摘自IG
Chiara Ferragni和老公Fedez喜歡幫女兒Vittoria換上各種可愛穿搭。圖／摘自IG
義大利時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria最近歡慶一歲生日。圖／摘自IG
義大利時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria最近歡慶一歲生日。圖／摘自IG
Chiara Ferragni和老公Fedez喜歡幫女兒Vittoria換上各種可愛穿搭。圖／摘自IG
Chiara Ferragni和老公Fedez喜歡幫女兒Vittoria換上各種可愛穿搭。圖／摘自IG
Chiara Ferragni和老公Fedez喜歡幫女兒Vittoria換上各種可愛穿搭。圖／摘自IG
Chiara Ferragni和老公Fedez喜歡幫女兒Vittoria換上各種可愛穿搭。圖／摘自IG
Fedez前陣子帶兩個孩子去巴黎陪Chiara Ferragni參加時裝周。圖／摘自IG
Fedez前陣子帶兩個孩子去巴黎陪Chiara Ferragni參加時裝周。圖／摘自IG
義大利時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria最近歡慶一歲生日。圖／摘自IG
義大利時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria最近歡慶一歲生日。圖／摘自IG
Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria最近歡慶一歲生日，粉絲特別做了Vittoria過去一年12個月的慶生照組圖作為成長紀錄，在這個「特殊時刻」送上溫暖祝福。圖／摘自IG
Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria最近歡慶一歲生日，粉絲特別做了Vittoria過去一年12個月的慶生照組圖作為成長紀錄，在這個「特殊時刻」送上溫暖祝福。圖／摘自IG
義大利時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria最近歡慶一歲生日。圖／摘自IG
義大利時尚網紅Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez的女兒Vittoria最近歡慶一歲生日。圖／摘自IG
Vittoria圈粉無數。圖／摘自IG
Vittoria圈粉無數。圖／摘自IG
Chiara Ferragni和老公Fedez喜歡幫女兒Vittoria換上各種可愛穿搭。圖／摘自IG
Chiara Ferragni和老公Fedez喜歡幫女兒Vittoria換上各種可愛穿搭。圖／摘自IG
Fedez前陣子帶兩個孩子去巴黎陪Chiara Ferragni參加時裝周。圖／摘自IG
Fedez前陣子帶兩個孩子去巴黎陪Chiara Ferragni參加時裝周。圖／摘自IG
Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez一家四口人氣超旺。圖／摘自IG
Chiara Ferragni和音樂人老公Fedez一家四口人氣超旺。圖／摘自IG

生日 義大利 網紅

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