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安迪沃荷的傳奇經典瑪麗蓮夢露 可望拍賣新世界紀錄

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
普普大師安迪沃荷代表作「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）」，將領銜今年5月紐約佳士得拍賣，估價約2億美元，有望成為拍賣史上最高成交價的20世紀藝術品。圖／佳士德提供
普普大師安迪沃荷代表作「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）」，將領銜今年5月紐約佳士得拍賣，估價約2億美元，有望成為拍賣史上最高成交價的20世紀藝術品。圖／佳士德提供

普普大師安迪沃荷（Andy Warhol）的巔峰代表鉅作「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）」，將領銜今年5月紐約佳士得（Christie’s）拍賣，估價約2億美元，有望成為拍賣史上最高成交價的20世紀藝術品。此作由The Thomas and Doris Ammann Foundation Zurich委託佳士得拍賣，全部拍賣收益將撥捐基金會建立全面支援系統，為全球弱勢社群兒童提供協助。由於拍賣的收益將會全數用作慈善用途，因此已將會是繼2018年大衛洛克菲勒夫婦珍藏慈善拍賣後，成交總額最高的慈善拍賣。

沃荷被譽為20世紀最偉大的美國藝術家，而「槍擊瑪麗蓮（鼠尾草藍色）」更堪稱當代藝術以至藝術史上最罕有、最具影響力的肖像作品之一。瑪麗蓮夢露於1962年8月離世後，沃荷開始為她創作絲網印刷作品，但效果一直不甚令人滿意，直到至1964年沃荷發明了更精緻細膩但又更耗費時間的絲網印刷技巧，才有少量作品達到他所想要的精緻效果。由於這種新的技術與他知名的大量生產手法相去甚遠、難度極高，所以他此後便不再使用。而這一畫像亦成為藝術史上絕響。

此畫作曾由20世紀的知名畫廊東主收藏，並曾在世界各地的大型藝術機構展出。位於瑞士蘇黎世的傳奇畫廊Thomas Ammann Fine Art AG是由托馬斯安曼（Thomas Ammann）與姊姊多麗絲安曼（Doris Ammann）於1977年創立，致力推廣印象派、現代、戰後和當代藝術，是歐洲最舉足輕重的現代及當代藝術空間之一。

槍擊 佳士得 瑞士

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