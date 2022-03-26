怎麼搭都好吃！ 最強台式飯糰配料大公開

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「台式飯糰配料」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的台式飯糰配料有哪些。

台式飯糰是以糯米搭配各式內餡組成，軟Q的糯米與鹹香的配料可以變化出非常多樣的組合，是許多人早餐、宵夜的首選之一，現在就一起了解下這份道地的台灣味吧！

酥脆「油條」是關鍵 網推「酸菜」好吃又解膩

日前，就有網友提問「台式飯糰包哪種料最好吃？」，引來許多回覆，像是「脆脆的油條絕對是關鍵」、「肉鬆、菜脯這種傳統料最讚」、「一定要包個海苔感覺才對」，不過受到許多人喜愛的「油條」、「肉鬆」，也有人提出相反意見，認為「太油了好膩」、「肉鬆好乾喔」等。

熱議8大台式飯糰配料網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

除了常見的這些傳統配料外，「香腸」、「酸菜」也受到許多討論，如「加一些酸菜，剛好可以解膩，超好吃的」、「蒸香腸不油不硬，口感味道很配飯糰」、「包香腸的飯糰好扎實、吃起來好滿足」，可見關於飯糰配料的選擇，不只在口味上追求好吃，份量也要飽足才可以。

對於許多網友而言，無法想像在飯糰中加入「起司」作為配料，是什麼樣的味道？因此就有人分享經驗說到「本來以為很奇怪，結果其實很搭欸」、「吃下去是會牽絲的那種，好過癮」，並建議可以加點培根或蛋，口感層次更豐富。另外，關於「鹹蛋」該怎麼搭的話題，則是分為蛋黃派跟全蛋派，各自有其擁護者，但無論是哪一派的網友，對於「鹹蛋」鹹香的氣味都是讚不絕口。

台式飯糰的多變與便利性，都讓其成為許多人心中十分喜愛的食物之一，而除了上述的配料之外，還有許多種搭配也都各有其口味與特色，那麼你又喜歡怎樣的台式飯糰配料呢？下次吃飯糰時也不妨仔細看看裡面包了哪些料！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》