限量500盒！Uber Eats可買「CSD中衛 X #DAMUR」時尚口罩

在Uber Eats上點珍珠奶茶很平常，但是買珍珠奶茶可是頭一遭！AW22臺北時裝週#DAMUR品牌秀當天，3月26日中午12點起台北市消費者可以透過Uber Eats的「#DAMUR」時尚快閃店，購買限量500盒、每盒售價330元的珍珠奶茶口罩，這款由CSD中衛與柏林高級潮流時裝品牌#DAMUR聯手推出的「#Fashion Night Market」時尚口罩，每盒10片、3款珍珠奶茶印花及1款「＃」印花設計隨機出貨，十分新奇有趣。

這款奇特的珍珠奶茶口罩，是#DAMUR品牌設計師黃世舜搭配品牌秀的靈感－臨江街夜市的虛擬場景所創作，台灣夜市絶對少不了珍珠奶茶這款風靡全球的台灣味，黃世舜以此為主題，創作最潮的NFT（非同質化代幣）風格口罩，並透過Uber Eats通路，架設「#DAMUR時尚快閃店」。

CSD中衛行銷部經理周令怡表示，採用疫情期間最熱門的外送服務來訂疫情期間最需要的口罩，是疫情經濟的結合呈現，針對本次三方合作，設計師特別獨家加碼，只要在Uber Eats「#DAMUR快閃店」購買聯名商品單筆消費滿1,500元，即贈送#DAMUR品牌Logo六彩襪一雙（顏色尺寸隨機出貨），數量有限送完為止。

如果3月26日沒有在Uber Eats購買到限量聯名珍奶口罩，第二波將於3月28日中午12點在PChome、momo購物網、Pinkoi等電商通路同步開賣，一盒10片（3款珍珠奶茶印花及1款「＃」印花口罩隨機入盒）售價330元。

此外，部份國家逐漸放寬入境限制，出國旅遊的機會應該不遠了。為了守護自身安全，多一件防護多一份安心，除了口罩要戴好戴滿，一件時尚的防護衣也不可少。CSD中衛特別推出#DAMUR於SS21臺北時裝週發表的時尚旅行衣系列，3月28日至3月31日於獨家通路PChome祭出全面8折優惠。