壽司郎金馬店28日開幕 掀起彰化迴轉壽司競爭

彰化市金馬路已成了連鎖餐飲進駐熱點，除預定28日開幕的日本壽司郎金馬店外，緊鄰的星巴克也正在裝修，加上已站穩腳步的麥當勞、肯德基等。不過，它們都集中在金馬路東側，西側則多是違建或閒置用地，形成「一條金馬路，兩個世界」，金馬路西側位於彰化交流道特定區內，縣府正在辦理通盤檢討，期提供更大發展腹地。

高速公路彰化交流道特定區面積廣達1900多公頃，由於主要是農業區，開發受到嚴重限制，20多年來，地方爭取解編，縣府正在辦理第四次通盤檢討，優先針對金馬路西側一帶辦理檢討。彰化縣政府建設處長湯國榮說，目前正蒐集各界提供意見與資訊，預定6月底辦理公展與說明會，再進入彰化縣都市計畫委員會審議，通過即可進入內政部都市計畫委員會審議階段。

儘管都市計畫程序仍有一大段要走，但很多企業早已看好金馬路的發展，從過去的汽車展示、修護、家具門市等，近年來，逐漸被連鎖餐飲取代，另在地的富山日本料理也已遷來，加上立足已久的家樂福及全聯等，金馬路的商機益見蓬勃。

以日本壽司郎金馬店為例，緊鄰麥當勞及即將展店的星巴克，位置十分良好。台灣壽司郎總經理出口好太郎說，為了尋覓這500坪的用地共花了兩年，這是全台第28家店，是台中市以外的第4家，主要著眼彰化縣民的消費能力，而此一路段交通便利，周邊又有密集社區，前景看好，將來會再考慮在彰化縣開第二家分店。

出口好太郎說，壽司郎金馬店除占好位置外，要吸引消費大眾，仍得憑靠產品取勝，包括壽司郎營業額已連續10年高居日本首位，使用的壽司米及專用醋都來自日本，而所有食材都是店內現場製作，不是來自中央廚房，保證新鮮衛生。在本月28日金馬店開幕當天，只要消費滿300元以上，就可以獲彰化限定文件夾一個，詳細優惠以台灣壽司郎官方為主。

目前彰化的迴轉壽司，除了壽司郎金馬路外，還有去年十月開幕的日本藏壽司彰化中華西路店，另有多家本土的爭鮮迴轉壽司，預料在彰化會掀起迴轉壽司的競爭。