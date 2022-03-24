全球101瓶！皇家禮炮恆久限量系列51年 單瓶近97萬元

皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop再次驚豔世人目光，繼2020年首度推出一問市就秒殺的超高年份「恆久限量系列（The Time Series）第一代——52年蘇格蘭威士忌」後，今年再次推出「恆久限量系列第二代——51年蘇格蘭威士忌」，全球限量僅101瓶，台灣僅有4瓶，水晶瓶瓶身上序號分別為「66」、「68」、「89」、「100」，官方建議單瓶售價968,888元。

極具收藏與拍賣價值的皇家禮炮「恆久限量系列第二代——51年蘇格蘭威士忌」，滴滴珍稀，不但特別以人工吹製、全程手工打造出優雅華貴的寶石藍水晶瓶身，襯托皇家血統的雕花木質酒盒，並融入5組別具意義的數字密碼，層疊成精巧非凡的鑽石菱格圖紋多達5層，除象徵每層如同調和酒液融匯精華的總和外，更完美詮釋出新酒款匯集4家珍稀酒廠之頂尖釀酒工藝，包含了在斯佩賽區享負盛名且完整呈現其核心風味底蘊的史翠艾拉（Strathisla）酒廠、朗摩（Longmorn）酒廠、格蘭契斯（Glen Keith）酒廠、以及一瓶難求的已消逝酒廠凱普多尼克（Caperdonich）酒廠；每滴酒液皆遠自1970年起即入桶熟成、全球限量僅101瓶的絕世酒質。

首席調酒師Sandy Hyslop表示：「除了2018年曾為英國皇室獨家推出婚禮紀念版的超高年份酒款外，『恆久限量系列』可說是皇家禮炮至今以來歷時最久、複雜度最高的超高年份頂尖調和製酒工藝。熟成長達半世紀以上的陳年威士忌中，即便是最年輕的威士忌原酒酒液，也皆是在1970年前所釀造，酒液裡甚至還有來自絕響的百年酒廠，讓『恆久限量系列』超高年份頂級威士忌，不僅是年份高、更是罕見，因此僅能調製出極度珍貴而稀有的101瓶。」

而在西方的神秘數字學中，數字「51」同時也象徵了家庭、責任、自由與冒險進取的精神，一如皇家禮炮勇於承擔重責大任，積極開創且不斷前進的核心價值。

皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop指出，為保留陳年經半個世紀以上超高年份威士忌的原始風味，恆久限量系列第二代「51年蘇格蘭威士忌」採用非冷凝過濾（Non Chill Filter）的技術，過程中更未加一滴水，而是自橡木酒桶直接裝瓶，呈現酒體在橡木桶熟成後純粹無暇的原桶強度。

用於熟成恆久限量系列第二代「51年蘇格蘭威士忌」的威士忌木桶，採用美國橡木桶和歐洲橡木雪莉桶的組合，讓酒體在桶中熟成時更突顯其強烈酒韻。而以原桶強度裝瓶、未經冷凝過濾的手法，宛如將時光凍結於水晶瓶中，透過舌尖感受經時間淬鍊後極致圓融的美妙悸動。

入口時濃郁的血橙香氣強烈奔放，並伴隨著陳年橡木、鹹焦糖與珍貴的麥蘆卡（Manuka Honey）蜂蜜甜味遊走鼻腔與喉間，甜軟迷人；接續而來的山胡桃煙燻氣息、甜桃和佛手柑，則帶出濃郁成熟的馥郁果甜和牛奶巧克力滑順無比的口感，氣息溫暖的生薑和肉桂，則賦予悠長高雅如天鵝絨般細膩的尾韻，游移舌後與齒間，帶領品飲者沈醉於凝結於時光裡的點滴純粹。

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