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奧萬大推春天療癒旅行 開放搶先入住星空帳篷

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
奧萬大國家森林遊樂區全新打造的星空帳篷，將限額開放參與活動的學員搶先入住。圖／南投林管處提供
奧萬大國家森林遊樂區全新打造的星空帳篷，將限額開放參與活動的學員搶先入住。圖／南投林管處提供

時序入春，山林生機盎然，南投縣奧萬大自然教育中心將於4月起辦理森林療癒小旅行，結合甫啟用的「森林星空帳篷」提供加價入住專案，教導民眾春色浪漫的山林間釋放生活壓力，運用身體最誠實的五感，探索屬於自己與森林的故事。

奧萬大自然教育中心指出，現代人生活壓力大，不少民眾會到山林療癒身心，奧萬大因此每年推出森林療癒系列小旅行，其中2天1夜的「森活好放鬆」系列遊程最受到歡迎，今年也將於4月起辦理，還能加價入住全新啟用的「星空帳篷」。

而今年的「森活好放鬆」系列遊程依各梯次不同，將有品茗天然手作花果茶、捕捉山林春天之美自製紀念品、沐浴山林享受芬多精、星空下聆聽獵人故事、體驗獵人文化等課程，且陸續放上「山林悠遊網－奧萬大專區」供民眾報名。

奧萬大自然教育中心表示，各梯次活動價格將於活動網站公告，包含交通接駁、食宿與活動費用，更配合森林星空帳篷，特別提供報名學員搶先體驗住宿的機會，將依報名順序，開放前10名享有加價入住服務，每頂5600元，最多可住4人。

全新啟用的「森林星空帳篷」在自然教育中心和楓紅山莊中間的草皮，並非一般營帳，其內部寬敞備有床鋪、桌椅，燈具、電風扇、除濕機等小家電也一應俱全，內裝豪華又舒適，不輸一般旅宿空間，因此遊客毋須準備露營裝備就能入住。

奧萬大自然教育中心表示，透過森林療癒旅行教導民眾善用嗅、聽、味、觸、視等5感體驗，學習與自然相處並舒緩身心，詳情可致電049-2974499，或至「山林悠遊網－奧萬大專區」。

奧萬大國家森林遊樂區全新打造的星空帳篷，將限額開放參與活動的學員搶先入住。圖／南投林管處提供
奧萬大國家森林遊樂區全新打造的星空帳篷，將限額開放參與活動的學員搶先入住。圖／南投林管處提供
南投縣仁愛鄉奧萬大自然教育中心將於4月起辦理森林療癒小旅行，開放民眾預約報名。圖／南投林管處提供
南投縣仁愛鄉奧萬大自然教育中心將於4月起辦理森林療癒小旅行，開放民眾預約報名。圖／南投林管處提供
南投縣仁愛鄉奧萬大自然教育中心將於4月起辦理森林療癒小旅行，開放民眾預約報名。圖／南投林管處提供
南投縣仁愛鄉奧萬大自然教育中心將於4月起辦理森林療癒小旅行，開放民眾預約報名。圖／南投林管處提供

奧萬大

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