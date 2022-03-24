PChome網路家庭集團連續兩年響應「326國際關燈日」
一年一度全球最大永續節能活動「Earth Hour 關燈一小時」將於3月26日盛大舉辦，PChome網路家庭集團連續兩年參與，今年旗下包含PChome 24h購物、Pi 拍錢包、露天拍賣、PChome旅遊、PChome商店街、PChome Thai泰國購物、日本跨境電商-Bibian比比昂及、時尚選貨電商MiTCH皆加入響應行列，3月26日當天晚上8點30分至9點30分於PChome辦公大樓同步關燈一小時，攜手節電減碳愛地球。為呼籲大眾關注全球暖化議題，3月26日進入PChome 24h購物及PChome入口網站首頁，即可體驗關燈一小時互動小遊戲。
PChome網路家庭持續關注永續經營趨勢，將創新能量體現於綠色購物減碳計畫，從包材回收、循環利用、低碳物流等面向逐步落實企業社會責任；隨著消費者環保意識提高，PChome 24h購物積極引進友善環境商品，提供多元的綠購選擇，以更實際貼近生活的方式，號召大眾為減緩氣候變遷一同努力。不僅如此，PChome 24h購物為第一間取得「碳足跡標籤」的大型電商平台，更在去年加入行政院環保署「環保集點計畫」，消費者只要註冊環保集點會員、將集點帳戶綁定PChome 24h購物會員帳號，每筆訂單可獲得500綠點，並用綠點折抵下次消費 。
PChome網路家庭「響應國際關燈日」邁入第二年，今年擴大舉辦，即日起至3月31日於PChome 24h購物選購「有ㄗㄜˊ商行」的社創商品，包括天然草本清潔「茶籽堂」、公平貿易咖啡「生態綠」、環保減塑容器「仁舟淨塑」等社創品牌，結帳刷Pi卡或花旗PChome Prime聯名卡即可獲得10% P幣加碼回饋。
此外，PChome 24h購物更推出4大主題專區商品限時優惠，包含關燈放鬆療癒小物、凉感生活用品、節能標章家電及太陽能發電商品等，3月26日當天PChome 24h購物App限定加碼送折價券（消費滿777元折100元），鼓勵全民減少碳足跡、落實綠色生活。
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