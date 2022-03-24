快訊

消失的俄國防部長？美俄軍事熱線「掛斷28天」

高雄化工廠群聚累計13例確診 嘉義婚宴再增2例家人染疫

PChome網路家庭集團連續兩年響應「326國際關燈日」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
PChome網路家庭集團連續兩年響應「Earth Hour 關燈一小時」活動，「326國際關燈日」，PChome 24h購物將於3月26日當天推出國際關燈日互動小遊戲。圖／PChome 24h購物提供
PChome網路家庭集團連續兩年響應「Earth Hour 關燈一小時」活動，「326國際關燈日」，PChome 24h購物將於3月26日當天推出國際關燈日互動小遊戲。圖／PChome 24h購物提供

一年一度全球最大永續節能活動「Earth Hour 關燈一小時」將於3月26日盛大舉辦，PChome網路家庭集團連續兩年參與，今年旗下包含PChome 24h購物、Pi 拍錢包、露天拍賣、PChome旅遊、PChome商店街、PChome Thai泰國購物、日本跨境電商-Bibian比比昂及、時尚選貨電商MiTCH皆加入響應行列，3月26日當天晚上8點30分至9點30分於PChome辦公大樓同步關燈一小時，攜手節電減碳愛地球。為呼籲大眾關注全球暖化議題，3月26日進入PChome 24h購物及PChome入口網站首頁，即可體驗關燈一小時互動小遊戲。

PChome網路家庭持續關注永續經營趨勢，將創新能量體現於綠色購物減碳計畫，從包材回收、循環利用、低碳物流等面向逐步落實企業社會責任；隨著消費者環保意識提高，PChome 24h購物積極引進友善環境商品，提供多元的綠購選擇，以更實際貼近生活的方式，號召大眾為減緩氣候變遷一同努力。不僅如此，PChome 24h購物為第一間取得「碳足跡標籤」的大型電商平台，更在去年加入行政院環保署「環保集點計畫」，消費者只要註冊環保集點會員、將集點帳戶綁定PChome 24h購物會員帳號，每筆訂單可獲得500綠點，並用綠點折抵下次消費 。

PChome網路家庭「響應國際關燈日」邁入第二年，今年擴大舉辦，即日起至3月31日於PChome 24h購物選購「有ㄗㄜˊ商行」的社創商品，包括天然草本清潔「茶籽堂」、公平貿易咖啡「生態綠」、環保減塑容器「仁舟淨塑」等社創品牌，結帳刷Pi卡或花旗PChome Prime聯名卡即可獲得10% P幣加碼回饋。

此外，PChome 24h購物更推出4大主題專區商品限時優惠，包含關燈放鬆療癒小物、凉感生活用品、節能標章家電及太陽能發電商品等，3月26日當天PChome 24h購物App限定加碼送折價券（消費滿777元折100元），鼓勵全民減少碳足跡、落實綠色生活。

3M瞬涼5度抑螨可水洗烘乾涼夏兩用被，PChome 24h購物售價2,990元，指定寢具下單現折250元。圖／PChome 24h購物提供
3M瞬涼5度抑螨可水洗烘乾涼夏兩用被，PChome 24h購物售價2,990元，指定寢具下單現折250元。圖／PChome 24h購物提供
O’right歐萊德3入組（茶樹抗菌頭皮噴霧50ml X 2、沁涼清新頭皮噴霧50ml），PChome 24h購物活動特價798元。圖／PChome 24h購物提供
O’right歐萊德3入組（茶樹抗菌頭皮噴霧50ml X 2、沁涼清新頭皮噴霧50ml），PChome 24h購物活動特價798元。圖／PChome 24h購物提供
3月26日進入PChome 24h購物及PChome入口網站首頁，即可體驗關燈一小時互動小遊戲。圖／PChome 24h購物提供
3月26日進入PChome 24h購物及PChome入口網站首頁，即可體驗關燈一小時互動小遊戲。圖／PChome 24h購物提供
GARMIN INSTINCT 2 Solar太陽能GPS腕表，PChome 24h購物售價14,990元，購買抽智慧手環。圖／PChome 24h購物提供
GARMIN INSTINCT 2 Solar太陽能GPS腕表，PChome 24h購物售價14,990元，購買抽智慧手環。圖／PChome 24h購物提供

延伸閱讀

中衛推出珍珠奶茶時尚口罩 還有外送服務戴出品味

台積電等8大企業成立聯盟 引領科技業邁向低碳轉型

小米Redmi Note 11 Pro 5G、Redmi Note 11 Pro登台 價格超俗

國旅券與連假促動國旅 PChome旅遊推優惠搶市

相關新聞

金門人的兒時回憶 雄獅推「四所一園」新玩法

金門具有豐富的自然人文特色，除了戰地風情之外，還有不少特色景點等著旅客去發掘，像是穿著旗袍或漢服等古裝，漫遊在金城後浦老...

PChome網路家庭集團連續兩年響應「326國際關燈日」

一年一度全球最大永續節能活動「Earth Hour 關燈一小時」將於3月26日盛大舉辦，PChome網路家庭集團連續兩年...

華語影視巨擘邵逸夫珍藏 「夜宴」將登香港蘇富比春拍

華語影視傳奇邵逸夫爵士，多年珍藏的現代藝術，中國書畫以及翠玉珍品，將登4月下旬舉行的香港蘇富比（Sotheby’s）春季...

12萬線上遊戲玩家遭鎖帳號 消保處籲優先選擇國內公司

受疫情影響，消費申訴案連續兩年突破7萬件，今年更比去年多出1800多件。其中尤以線上遊戲申訴案件最多，高達5967件，從...

全台36瓶！帝王威士忌四重陳釀系列 36年尊榮版上市

於2021年連續三年獲得IWC國際威士忌競賽「年度最佳調酒師」頭銜的帝王首席調酒大師Stephanie Macleod，...

台灣首家COS確定 進駐台北101預計秋季見客

自從瑞典快時尚品牌H&M旗下中高端支線品牌COS將來台展店的消息曝光後，振奮許多台灣時尚迷，外界也紛猜測COS會落腳何處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。