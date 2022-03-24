12萬線上遊戲玩家遭鎖帳號 消保處籲優先選擇國內公司

受疫情影響，消費申訴案連續兩年突破7萬件，今年更比去年多出1800多件。其中尤以線上遊戲申訴案件最多，高達5967件，從前年的第2名躍升為第1名。行政院消保處建議，民眾參與線上遊戲，應避免違規使用外掛，了解「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」相關規定以確保自身權益，並優先選擇國內註冊之公司發行或代理之遊戲。

消保處今天發布新聞表示，受到疫情的影響，去年度各直轄市、縣(市)政府受理消費者申訴及申請調解案件，共74686件，連續2年申訴案件突破7萬件。且較前(109)年度增加1857件。排名前5名的申訴類型分別為「線上遊戲類」、「健身類」、「食品類」、「服飾、皮件及鞋類」及「電信一類」。

根據消保處統計，「線上遊戲類」5967件，從前年的第2名躍升為第1名；「健身類」5125件，因受疫情影響，攀升近3成。另外，因為「宅經濟」導致消費型態轉變，相關行業別之爭議亦大幅增加，包括「食品類」(線上美食外送)4377件、「服飾、皮件及鞋類」(線上購物)3468件及「電信一類」(4G訊號不佳)2722件等。

行政院消保處分析線上遊戲的爭議樣態。如日前南韓業者直營之線上遊戲於去年底以消費者違反遊戲規則為由，永久封鎖包括國內消費者在內的12萬個帳號，雖經行政院消保處透過台韓間消保合作機制，商請韓國「消費者院」協調，惟業者表示根據遊戲條款，如偵測到消費者使用巨集或其他違規程式，帳號就會遭到封鎖，不同意解除封鎖或退還金額，且不願透露違規情節。

消保處表示，我國「網路連線遊戲服務定型化契約應記載及不得記載事項」無法規管國外業者，且各國消保法令不一，消保機關(構)職權亦有差異，消費者應審慎評估跨境消費風險，優先選擇國內註冊之遊戲，多一層保障。