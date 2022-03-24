全台36瓶！帝王威士忌四重陳釀系列 36年尊榮版上市

於2021年連續三年獲得IWC國際威士忌競賽「年度最佳調酒師」頭銜的帝王首席調酒大師Stephanie Macleod，再度開創特殊的四重陳釀工藝，推出帝王蘇格蘭威士忌四重陳釀系列36年尊榮限量版，全台僅限量36瓶，建議售價56,000元。

新酒款採用濃郁的馬德拉桶（Madeira Casks）釀製而成，是一款卓越高檔的調和麥芽威士忌。外包裝以高雅大器的黑色鋼琴烤漆呈現其精美質感，並採用與該系列相同的標誌性四角瓶身設計，輝映出四階段的繁複陳釀過程。

第一重先精選單一麥芽威士忌，分別於獨立的橡木桶中熟成至少36年。第二重將Speyside麥芽威士忌調和後進行二次過桶，Highland和Islay麥芽威士忌分別調和後也進行二次過桶。第三重將Speyside麥芽威士忌與Highland與Islay麥芽威全部調和在一起並再次陳釀。第四重最後於馬德拉桶過桶增添終極風味。

百加得集團全球旅遊零售行銷主管Ignacio Vazquez進一步說明了此次推出的重要性，他表示：「我們對於帝王四重陳釀系列自推出以來，不斷榮獲全球各界獎項感到非常自豪。36年尊榮限量版的推出，絕對能再次提升該系列的地位，也代表著帝王的雄心，更是帝王對於亞太地區威士忌鑒賞者的承諾，將帝王推向威士忌的先鋒。」

同為帝王現任首席調酒師Stephanie Macleod親自操刀的帝王蘇格蘭威士忌醇順系列，通過在全球各地搜尋稀有獨特的酒桶進行過桶，向世人揭開蘇格蘭調和威士忌令人興奮的各種無限可能性。

這次該系列葡萄牙波特風味桶終於正式來台，透過帝王經典二次陳釀工藝後，再一次的經由葡萄牙紅寶石波特桶（Ruby Port Cask）過桶至少6個月而成，將蘇格蘭、葡萄牙兩國共有的活力與多彩風味同時呈現，其酒體醇厚、混合著核果、新鮮切片的成熟杏桃、哈蜜瓜、紅櫻桃、黑醋栗，以及石南花蜂蜜；所有的一切都籠罩在濃郁的香草味與花香中，讓威迷能深刻體驗到葡萄牙文化特有的辛香與熱情，建議售價680元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康