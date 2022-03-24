快訊

消失的俄國防部長？美俄軍事熱線「掛斷28天」

高雄化工廠群聚累計13例確診 嘉義婚宴再增2例家人染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台36瓶！帝王威士忌四重陳釀系列 36年尊榮版上市

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
帝王蘇格蘭威士忌醇順系列葡萄牙波特風味桶，建議售價680元。圖／喜寶國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
帝王蘇格蘭威士忌醇順系列葡萄牙波特風味桶，建議售價680元。圖／喜寶國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

於2021年連續三年獲得IWC國際威士忌競賽「年度最佳調酒師」頭銜的帝王首席調酒大師Stephanie Macleod，再度開創特殊的四重陳釀工藝，推出帝王蘇格蘭威士忌四重陳釀系列36年尊榮限量版，全台僅限量36瓶，建議售價56,000元。

新酒款採用濃郁的馬德拉桶（Madeira Casks）釀製而成，是一款卓越高檔的調和麥芽威士忌。外包裝以高雅大器的黑色鋼琴烤漆呈現其精美質感，並採用與該系列相同的標誌性四角瓶身設計，輝映出四階段的繁複陳釀過程。

第一重先精選單一麥芽威士忌，分別於獨立的橡木桶中熟成至少36年。第二重將Speyside麥芽威士忌調和後進行二次過桶，Highland和Islay麥芽威士忌分別調和後也進行二次過桶。第三重將Speyside麥芽威士忌與Highland與Islay麥芽威全部調和在一起並再次陳釀。第四重最後於馬德拉桶過桶增添終極風味。

百加得集團全球旅遊零售行銷主管Ignacio Vazquez進一步說明了此次推出的重要性，他表示：「我們對於帝王四重陳釀系列自推出以來，不斷榮獲全球各界獎項感到非常自豪。36年尊榮限量版的推出，絕對能再次提升該系列的地位，也代表著帝王的雄心，更是帝王對於亞太地區威士忌鑒賞者的承諾，將帝王推向威士忌的先鋒。」

同為帝王現任首席調酒師Stephanie Macleod親自操刀的帝王蘇格蘭威士忌醇順系列，通過在全球各地搜尋稀有獨特的酒桶進行過桶，向世人揭開蘇格蘭調和威士忌令人興奮的各種無限可能性。

這次該系列葡萄牙波特風味桶終於正式來台，透過帝王經典二次陳釀工藝後，再一次的經由葡萄牙紅寶石波特桶（Ruby Port Cask）過桶至少6個月而成，將蘇格蘭、葡萄牙兩國共有的活力與多彩風味同時呈現，其酒體醇厚、混合著核果、新鮮切片的成熟杏桃、哈蜜瓜、紅櫻桃、黑醋栗，以及石南花蜂蜜；所有的一切都籠罩在濃郁的香草味與花香中，讓威迷能深刻體驗到葡萄牙文化特有的辛香與熱情，建議售價680元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

帝王蘇格蘭威士忌四重陳釀系列36年尊榮限量版，全台僅限量36瓶，建議售價56,000元。圖／喜寶國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
帝王蘇格蘭威士忌四重陳釀系列36年尊榮限量版，全台僅限量36瓶，建議售價56,000元。圖／喜寶國際提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

延伸閱讀

女大生「一杯威士忌」醉倒被性侵 LINE母「不想活」

格拉斯哥首座純威士忌酒廠 克萊薩首發創廠版限量抵台

融入葡萄酒風土概念 愛爾蘭沃特福野餐日威士忌抵台

皇家禮炮六感尊榮皇家盛宴 4月首度進軍高雄

相關新聞

新亮點！長榮大學美術展藏身台灣國際蘭展

受到新冠肺炎疫情影響，睽違2年的台灣國際蘭展，3月26日開展。長榮大學師生受邀以蘭花為主題，在蘭展中舉辦美術展，成為蘭展...

奧萬大推春天療癒旅行 開放搶先入住星空帳篷

時序入春，山林生機盎然，南投縣奧萬大自然教育中心將於4月起辦理森林療癒小旅行，結合甫啟用的「森林星空帳篷」提供加價入住專...

金門人的兒時回憶 雄獅推「四所一園」新玩法

金門具有豐富的自然人文特色，除了戰地風情之外，還有不少特色景點等著旅客去發掘，像是穿著旗袍或漢服等古裝，漫遊在金城後浦老...

PChome網路家庭集團連續兩年響應「326國際關燈日」

一年一度全球最大永續節能活動「Earth Hour 關燈一小時」將於3月26日盛大舉辦，PChome網路家庭集團連續兩年...

華語影視巨擘邵逸夫珍藏 「夜宴」將登香港蘇富比春拍

華語影視傳奇邵逸夫爵士，多年珍藏的現代藝術，中國書畫以及翠玉珍品，將登4月下旬舉行的香港蘇富比（Sotheby’s）春季...

12萬線上遊戲玩家遭鎖帳號 消保處籲優先選擇國內公司

受疫情影響，消費申訴案連續兩年突破7萬件，今年更比去年多出1800多件。其中尤以線上遊戲申訴案件最多，高達5967件，從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。