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中衛推出珍珠奶茶時尚口罩 還有外送服務戴出品味
珍珠奶茶美味要喝過才知道，而CSD中衛最近則設計了珍珠奶茶時尚口罩，要給你好看，更新鮮的是，3月26日中午12點起，台北市民眾可以透過Uber Eats 上的「#DAMUR」時尚快閃店，點選限量500盒，售價330元的珍珠奶茶口罩。
CSD中衛行銷部經理周令怡說，這款奇特的珍珠奶茶口罩，是 #DAMUR 品牌設計師黃世舜，搭配品牌秀的靈感─- 臨江街夜市的虛擬場景所創作出來的，共有3款珍珠奶茶及1款「＃」印花設計，十分新奇有趣。
周令怡說，在Uber Eats 買珍奶不稀奇，但藉由透過Uber Eats通路架設的「 #DAMUR 時尚快閃店」，就可以透過外送服務，買到珍奶口罩，可就新鮮了，預料可以帶動熱潮。
周令怡說，只要在Uber Eats「#DAMUR 快閃店」上購買聯名商品，單筆消費滿1500元即贈送 #DAMUR 品牌Logo六彩襪一雙，數量有限送完為止。
周令怡說，若是3月26日沒有在Uber Eats 上購買到限量聯名珍奶口罩，第二波開賣時間將在3月28日中午12點開始，在PChome、momo、PINKOI等電商通路同步販售。一盒10片，3款珍奶及1款「＃」印花口罩隨機入盒，售價330元。
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