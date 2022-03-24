快訊

消失的俄國防部長？美俄軍事熱線「掛斷28天」

高雄化工廠群聚累計13例確診 嘉義婚宴再增2例家人染疫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣首家COS確定 進駐台北101預計秋季見客

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
H&M旗下中高端支線品牌COS台灣首店確定進駐台北101購物中心。圖／摘自COS臉書
H&M旗下中高端支線品牌COS台灣首店確定進駐台北101購物中心。圖／摘自COS臉書

自從瑞典快時尚品牌H&M旗下中高端支線品牌COS將來台展店的消息曝光後，振奮許多台灣時尚迷，外界也紛猜測COS會落腳何處，現在終於確定台灣首家COS進駐地點，台北101總經理朱麗文今日證實，COS將進駐2樓開出台灣首家大店，預計今年秋季開幕。

台北101迎來台灣首家COS，台北101總經理朱麗文表示，COS將開出百坪以上的全品項大店，開幕時程目前表定秋季可開幕見客，原有店櫃像是江詩丹頓、Roger Dubuis也會進一步移動調整。

不只有指標性快時尚品牌進駐，營收占台北101購物中心7成以上的國際精品，今年也有大動作改裝，全館有超過10個品牌改裝、挪移。包括Cartier從原本1、2、3樓移往3、4、5樓，LV、Dior、Burberry在4月起也會進行最新店型改裝，預計在周年慶以全新旗艦店型見客。

朱麗文指出，今年透過國際精品改裝，將造就未來10年台北101的業績成長動能。不只今年，明年也會有全新鐘表品牌進駐。

台北101購物中心今年將有大動作的指標精品改裝。記者江佩君／攝影
台北101購物中心今年將有大動作的指標精品改裝。記者江佩君／攝影

延伸閱讀

恆隆行進駐台北101 沈浸式體驗個人質感生活空間

鋼琴女神cos《進擊的巨人》遭批太清涼 網曝流量密碼：穿越少賺越多

爆乳鋼琴女神Cos《進擊的巨人》惹議 粉絲怒批服裝「太清涼」褻瀆角色

《從0到101》從一紙投標書，到世界第一高樓

相關新聞

新亮點！長榮大學美術展藏身台灣國際蘭展

受到新冠肺炎疫情影響，睽違2年的台灣國際蘭展，3月26日開展。長榮大學師生受邀以蘭花為主題，在蘭展中舉辦美術展，成為蘭展...

奧萬大推春天療癒旅行 開放搶先入住星空帳篷

時序入春，山林生機盎然，南投縣奧萬大自然教育中心將於4月起辦理森林療癒小旅行，結合甫啟用的「森林星空帳篷」提供加價入住專...

金門人的兒時回憶 雄獅推「四所一園」新玩法

金門具有豐富的自然人文特色，除了戰地風情之外，還有不少特色景點等著旅客去發掘，像是穿著旗袍或漢服等古裝，漫遊在金城後浦老...

PChome網路家庭集團連續兩年響應「326國際關燈日」

一年一度全球最大永續節能活動「Earth Hour 關燈一小時」將於3月26日盛大舉辦，PChome網路家庭集團連續兩年...

華語影視巨擘邵逸夫珍藏 「夜宴」將登香港蘇富比春拍

華語影視傳奇邵逸夫爵士，多年珍藏的現代藝術，中國書畫以及翠玉珍品，將登4月下旬舉行的香港蘇富比（Sotheby’s）春季...

12萬線上遊戲玩家遭鎖帳號 消保處籲優先選擇國內公司

受疫情影響，消費申訴案連續兩年突破7萬件，今年更比去年多出1800多件。其中尤以線上遊戲申訴案件最多，高達5967件，從...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。