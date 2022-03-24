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台灣首家COS確定 進駐台北101預計秋季見客
自從瑞典快時尚品牌H&M旗下中高端支線品牌COS將來台展店的消息曝光後，振奮許多台灣時尚迷，外界也紛猜測COS會落腳何處，現在終於確定台灣首家COS進駐地點，台北101總經理朱麗文今日證實，COS將進駐2樓開出台灣首家大店，預計今年秋季開幕。
台北101迎來台灣首家COS，台北101總經理朱麗文表示，COS將開出百坪以上的全品項大店，開幕時程目前表定秋季可開幕見客，原有店櫃像是江詩丹頓、Roger Dubuis也會進一步移動調整。
不只有指標性快時尚品牌進駐，營收占台北101購物中心7成以上的國際精品，今年也有大動作改裝，全館有超過10個品牌改裝、挪移。包括Cartier從原本1、2、3樓移往3、4、5樓，LV、Dior、Burberry在4月起也會進行最新店型改裝，預計在周年慶以全新旗艦店型見客。
朱麗文指出，今年透過國際精品改裝，將造就未來10年台北101的業績成長動能。不只今年，明年也會有全新鐘表品牌進駐。
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