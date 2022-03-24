把握美味最後時機！樂天市場公布草莓季熱銷甜點TOP 3

草莓季即將進入尾聲，根據樂天市場觀察，自去年12月草莓季開跑至今，平均每月草莓相關甜點商品銷售額均突破百萬，具有獨特食材或創意造型的商品最受歡迎，包括米的爆米花、盆栽造型草莓口味甜點等。樂天市場公布草莓季期間熱銷甜點排行榜TOP 3，並精選站上日系草莓與櫻花的粉紅系好食，推出豐富優惠及免運活動，即日起至3月31日指定店家單筆消費滿499元可享超商取貨、宅配免運，購買指定店家滿額2,000元再賺200點。

樂天市場觀察站上甜品銷售數量，發現消費者除了在意甜品口味之外，也喜歡可愛造型的甜點。草莓季期間熱銷甜品更是具有特別的味道及不同以往的有趣造型，TOP 1為「草莓戀乳米米花」，將經典組合草莓與煉乳結合使用在米米花上，創造出新鮮清脆的絕佳口感；TOP 2為「草莓盆栽」，於軟綿蛋糕擠入香濃生乳卡士達，並在表層加上巧克力碎片及草莓，打造有趣仿真的小盆栽，送禮自用兩相宜；TOP 3為「北海道雪藏草莓蛋糕」，選用日本北海道高級直送奶油，並精選台灣大湖新鮮草莓，是下午茶首選。