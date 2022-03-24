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把握美味最後時機！樂天市場公布草莓季熱銷甜點TOP 3

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
樂天市場「草莓季熱銷排行榜」TOP 3：食感旅程法式手工烘焙「北海道雪藏草莓蛋糕」，原價999元、活動特價699元。圖／樂天市場提供
樂天市場「草莓季熱銷排行榜」TOP 3：食感旅程法式手工烘焙「北海道雪藏草莓蛋糕」，原價999元、活動特價699元。圖／樂天市場提供

草莓季即將進入尾聲，根據樂天市場觀察，自去年12月草莓季開跑至今，平均每月草莓相關甜點商品銷售額均突破百萬，具有獨特食材或創意造型的商品最受歡迎，包括米的爆米花、盆栽造型草莓口味甜點等。樂天市場公布草莓季期間熱銷甜點排行榜TOP 3，並精選站上日系草莓與櫻花的粉紅系好食，推出豐富優惠及免運活動，即日起至3月31日指定店家單筆消費滿499元可享超商取貨、宅配免運，購買指定店家滿額2,000元再賺200點。

樂天市場觀察站上甜品銷售數量，發現消費者除了在意甜品口味之外，也喜歡可愛造型的甜點。草莓季期間熱銷甜品更是具有特別的味道及不同以往的有趣造型，TOP 1為「草莓戀乳米米花」，將經典組合草莓與煉乳結合使用在米米花上，創造出新鮮清脆的絕佳口感；TOP 2為「草莓盆栽」，於軟綿蛋糕擠入香濃生乳卡士達，並在表層加上巧克力碎片及草莓，打造有趣仿真的小盆栽，送禮自用兩相宜；TOP 3為「北海道雪藏草莓蛋糕」，選用日本北海道高級直送奶油，並精選台灣大湖新鮮草莓，是下午茶首選。

為了讓大眾在草莓及櫻花季的尾聲依然能享受青春氛圍及甜蜜感，樂天市場嚴選高人氣零嘴、食物及飲品，包括「色彩控非常好色福箱－戀戀福箱」，嚴選豐富的粉紅草莓零食，搭配顏色主題，療癒每日生活；POCKY固力果是零食中的經典品項，草莓口味提升餅乾口感，深受喜愛；日本零食「松尾雙色草莓巧克力」為可愛精緻的雙口味巧克力，帶有香甜濃郁奶香；獨特的日本飲料「木村櫻花／靜岡抹茶風味可樂」調配出絕佳比例與口味，是兼具可愛與質感的飲品；樂天美食大賞得主「薯條三兄弟 鹽味櫻花蝦薯條」是北海道人氣小點心，酥脆口感讓人愛不釋手。

樂天市場精選日系草莓與櫻花的粉紅系好食。圖／樂天市場提供
樂天市場精選日系草莓與櫻花的粉紅系好食。圖／樂天市場提供
樂天市場「草莓季熱銷排行榜」TOP 2：麵包花園烘焙坊「草莓盆栽」，原價450元、活動特價280元。圖／樂天市場提供
樂天市場「草莓季熱銷排行榜」TOP 2：麵包花園烘焙坊「草莓盆栽」，原價450元、活動特價280元。圖／樂天市場提供
樂天市場集結高人氣日系零食，打造春季粉紅饗宴。圖／樂天市場提供
樂天市場集結高人氣日系零食，打造春季粉紅饗宴。圖／樂天市場提供
樂天市場推薦創意甜品，並公布「草莓季熱銷排行榜TOP 3」。圖／樂天市場提供
樂天市場推薦創意甜品，並公布「草莓季熱銷排行榜TOP 3」。圖／樂天市場提供
樂天市場即日起至3月31日指定店家單筆消費滿499元可享超商取貨、宅配免運，購買指定店家滿額2,000元再賺200點。圖／樂天市場提供
樂天市場即日起至3月31日指定店家單筆消費滿499元可享超商取貨、宅配免運，購買指定店家滿額2,000元再賺200點。圖／樂天市場提供
樂天市場「草莓季熱銷排行榜」TOP 1：captaindanny丹尼船長－草莓戀乳米米花，原價140元、活動特價120元。圖／樂天市場提供
樂天市場「草莓季熱銷排行榜」TOP 1：captaindanny丹尼船長－草莓戀乳米米花，原價140元、活動特價120元。圖／樂天市場提供

草莓 櫻花季 甜點

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