今年首波微旅行起航易遊網X星宇春日號 行程特色曝光
2022首波微旅行2.0航班準備起航。易遊網說，與星宇航空獨家合作推出「雙星假期 漫遊台東」第三彈，該次班機以「春日號」為主題，將帶領旅客從桃園起航飛往日本宮古島上空，感受春日暖陽的美好時光。易遊網說，該班機限量184位，還沒有體驗過的民眾務必要把握機會，敬請持續鎖定3月底銷售訊息。
易遊網說，「春日號」班機將於4月30日上午10時30分從桃園起飛，下午1時30分在台東降落，除了有限量早鳥價含稅6288元起的純飛行體驗外，行程部分結合星宇航空與環島之星兩大超人氣空陸交通，推出台東機酒自由行兩天，以及含來回交通、飯店住宿、特色遊程、餐食饗宴的花東跟團遊兩到三天，自由行每人含稅售價9500元起，跟團遊每人含稅售價1萬4990元起，旅客可依照自身旅遊喜好來選購。
易遊網說，搭乘「春日號」的旅客，除了可品嚐到星宇航空的特色機上餐以及獲得超精美的星宇禮包外，該次更搭配春日主題，將候機室打造成風格野餐基地，在草地鋪上野餐墊，加上編織籃、綠植與淡色系花材的點綴，營造法式鄉村的恬淡風情，現場也會準備精緻茶點供旅客享用，以愉快愜意的心情等待班機起航。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言