今年首波微旅行起航易遊網X星宇春日號 行程特色曝光

2022首波微旅行2.0航班準備起航。易遊網說，與星宇航空獨家合作推出「雙星假期 漫遊台東」第三彈，該次班機以「春日號」為主題，將帶領旅客從桃園起航飛往日本宮古島上空，感受春日暖陽的美好時光。易遊網說，該班機限量184位，還沒有體驗過的民眾務必要把握機會，敬請持續鎖定3月底銷售訊息。

易遊網說，「春日號」班機將於4月30日上午10時30分從桃園起飛，下午1時30分在台東降落，除了有限量早鳥價含稅6288元起的純飛行體驗外，行程部分結合星宇航空與環島之星兩大超人氣空陸交通，推出台東機酒自由行兩天，以及含來回交通、飯店住宿、特色遊程、餐食饗宴的花東跟團遊兩到三天，自由行每人含稅售價9500元起，跟團遊每人含稅售價1萬4990元起，旅客可依照自身旅遊喜好來選購。