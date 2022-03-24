期間限定！三星打造全台首座「黑夜攝影樂園」

想要親身體驗旗艦手機的夜拍魅力嗎？三星電子今年2月推出Samsung Galaxy S22旗艦系列，奠定不可撼動的尊爵機皇地位，不只承襲Samsung Galaxy S系列的強悍相機規格，更主打顛覆性的超強夜拍功能，為了讓更多人親身體驗「手機界的單眼」魅力，三星於華山1914文創園區打造全台首座期間限定的「黑夜攝影樂園」，以「玩轉夜視界」為題，規畫5大主題場景，藉由Samsung Galaxy S22系列強大攝錄實力，在黑暗視野中取景，拍出吸睛美照。

3月26日至4月5日三星於華山1914文創園區打造「黑夜攝影樂園」，藉由Samsung Galaxy S22系列的鏡頭，暢遊「玩－皎月球海」、「轉－星際黑馬」、「夜－夜暮餐館」、「視－極光光廊」、「界－雪霧森林」等5大主題攝影區，感受黑夜中美照連發的新視界。

在「玩－皎月球海」主題區，三星直接將月球美景搬進華山，享受漫步於月球的感動，並能透過「一鍵拍錄2.0」，輕鬆拍下星空美照或短影音。現場還能體驗Samsung Galaxy Watch4系列「BIA身體組成」，僅需兩根手指就能快速檢測各種身體數據。

遊樂園裡的旋轉木馬是許多人的童年回憶，三星跳脫既往的粉色夢幻氛圍，於「轉－星際黑馬」主題區打造潮流感十足的星際黑馬，將霓虹光條揉合至深黑色的背景，乘坐時完美展現潮流態度，在昏暗光源下以「超明亮夜幕攝影與電影級跟焦錄影」，捕捉動感時刻。

走進「夜－夜暮餐館」主題區，於昏暗光影中感受神秘的氣氛，借助「超明亮夜幕攝影」，從鏡頭中窺見現場的華美擺設及精緻餐點，用照片凝結當下的絕美氛圍。現場還能體驗方便快捷的Samsung Pay。

「視－極光光廊」主題區進入連結過去與未來的極光光廊，在多股光束構成的廊道中，每個人都是時尚大秀的主角，藉由Samsung Galaxy S22系列捕捉最自信時刻，「暗夜人像攝影」強大的AI運算實力能自動辨識人像，與「人像棚拍模式」智慧的自動美肌與畫面調光功能，能隨手拍出棚拍質感的高級態度照。

「界－雪霧森林」主題區打造夜幕下的粉色櫻花雨，搭配滿佈黑夜的點點星空，創造出浪漫的戀人氛圍。「超高倍變焦2.0」能將唯美星空轉換成永恆美照。現場還能體驗三星強大完整的Ecosystem串聯，感受裝置間無縫切換的沉浸式體驗。

此外，三星更準備多樣好禮讓星粉有玩又有拿，3月26日至4月5日活動期間到「黑夜攝影樂園」現場體驗Samsung Galaxy S22旗艦系列後填寫問卷，即有機會獲得50吋三星電視，還有超過30種獎項；完成體驗後持蓋章闖關券，至三星智慧館台北三創門市、八德光華2門市體驗任一產品即能兌換車庫娛樂電影票券兌換序號一張，數量有限送完為止。

●三星「黑夜攝影樂園」活動資訊：

日期：3月26日至4月5日

時間：周一至周五上午11點至晚上8點；周六、日（含國定假日）上午11點至晚上9點