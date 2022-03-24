極致奢華讓眼周閃耀！香奈兒賦活亮眼精萃煥發青春活力

眼睛，最能展現出一個人的情緒與魅力，而眼周肌膚也常能透露出年齡，因為眼周肌膚相對脆弱，且每日用眼、3C藍光、環境影響等，讓許多人的眼周，都無法散發光芒。為全方位保護眼周肌膚，香奈兒全新推出「香奈兒奢華金燦賦活亮眼精萃」，清爽好吸收的水凝乳質地，早晚簡單按摩保養，能讓雙眸重新煥發青春光采。

眼周肌膚的老化，更得要用心保養，香奈兒奢華金燦賦活亮眼精萃適合各種肌齡，含有核心成分五月梵尼蘭精萃PFA，充滿修護能量，以及黃金麒麟草，能讓眼周散發年輕光芒，還能豐潤肌膚，再現迷人眼神。獨特的水凝乳質地，有著無香味的純粹配方，塗抹後能立即化開，讓眼周肌膚能快速吸收。