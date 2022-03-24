極致奢華讓眼周閃耀！香奈兒賦活亮眼精萃煥發青春活力
眼睛，最能展現出一個人的情緒與魅力，而眼周肌膚也常能透露出年齡，因為眼周肌膚相對脆弱，且每日用眼、3C藍光、環境影響等，讓許多人的眼周，都無法散發光芒。為全方位保護眼周肌膚，香奈兒全新推出「香奈兒奢華金燦賦活亮眼精萃」，清爽好吸收的水凝乳質地，早晚簡單按摩保養，能讓雙眸重新煥發青春光采。
眼周肌膚的老化，更得要用心保養，香奈兒奢華金燦賦活亮眼精萃適合各種肌齡，含有核心成分五月梵尼蘭精萃PFA，充滿修護能量，以及黃金麒麟草，能讓眼周散發年輕光芒，還能豐潤肌膚，再現迷人眼神。獨特的水凝乳質地，有著無香味的純粹配方，塗抹後能立即化開，讓眼周肌膚能快速吸收。
但眼周保養另一重點，則是獨特的按摩手法，每日早晚使用香奈兒奢華金燦賦活亮眼精萃，以無名指在眼下、上眼瞼各輕點三滴精萃，再於外眼角輕點一滴，以往外拉提的手法，輕柔在眼下位置按摩，並在上眼瞼重複動作，最後以指腹輕拍顴骨上半部，加強血液循環，也能以往外拉提的手法，按摩眉毛，持續使用，就能讓眼周再展迷人一面。
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