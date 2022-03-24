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優雅深沉的藍調 GUCCI經典包換新色 拎出寧靜時髦感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
平藍色的GG Marmont系列。圖／摘自官網
平藍色的GG Marmont系列。圖／摘自官網

新的季節，GUCCI的經典包款也紛紛換上全新色彩。隨著春夏Love Parade系列上市，由創意總監Alessandro Michele重新演繹的GG Marmont和Diana包款都在近日推出了帶點灰色調的Flat Blue平藍色皮革款和Navy Blue海軍藍款，優雅深沉的藍，展現寧靜、穩重的時髦感。

平藍色調的GG Marmont系列延續之前推出過的款式，以兩種不同的絎縫幾何紋路點綴包身，再加上標誌性的雙G金屬扣環裝飾，簡約百搭。這次提供了三種大小的肩背翻蓋包、相機包和手提包、托特包，其中超級迷你版的肩背翻蓋包依舊是超級俏皮可愛。

另外，Diana包系列也換上了海軍藍新色，有迷你、小、中3種尺寸可選擇。同樣飾有雙G logo的方正包身配上經典的竹節提把和芥末黃的皮革飾帶，在色彩組合上格外搶眼，每款包也同時搭配了可拆卸的細版皮革肩背帶和寬版織帶肩背帶，方便隨衣著風格替換背法和造型。

平藍色的GG Marmont系列。圖／摘自官網
平藍色的GG Marmont系列。圖／摘自官網
平藍色的GG Marmont系列。圖／摘自官網
平藍色的GG Marmont系列。圖／摘自官網
超級迷你版的肩背翻蓋包。圖／摘自官網
超級迷你版的肩背翻蓋包。圖／摘自官網
隨著春夏Love Parade系列上市，由創意總監Alessandro Michele重新演繹的GG Marmont換上平藍色調。圖／摘自官方微博
隨著春夏Love Parade系列上市，由創意總監Alessandro Michele重新演繹的GG Marmont換上平藍色調。圖／摘自官方微博
海軍藍Diana包系列。圖／摘自官網
海軍藍Diana包系列。圖／摘自官網
平藍色的GG Marmont系列。圖／摘自官網
平藍色的GG Marmont系列。圖／摘自官網
平藍色的GG Marmont系列。圖／摘自官網
平藍色的GG Marmont系列。圖／摘自官網
海軍藍Diana包系列。圖／摘自官網
海軍藍Diana包系列。圖／摘自官網
隨著春夏Love Parade系列上市，由創意總監Alessandro Michele重新演繹的Diana包系列也換上了海軍藍新色。圖／摘自官方微博
隨著春夏Love Parade系列上市，由創意總監Alessandro Michele重新演繹的Diana包系列也換上了海軍藍新色。圖／摘自官方微博
平藍色的GG Marmont系列。圖／摘自官網
平藍色的GG Marmont系列。圖／摘自官網
海軍藍Diana包系列。圖／摘自官網
海軍藍Diana包系列。圖／摘自官網
隨著春夏Love Parade系列上市，由創意總監Alessandro Michele重新演繹的GG Marmont換上平藍色調。圖／摘自官方微博
隨著春夏Love Parade系列上市，由創意總監Alessandro Michele重新演繹的GG Marmont換上平藍色調。圖／摘自官方微博

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