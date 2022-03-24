優雅深沉的藍調 GUCCI經典包換新色 拎出寧靜時髦感

新的季節，GUCCI的經典包款也紛紛換上全新色彩。隨著春夏Love Parade系列上市，由創意總監Alessandro Michele重新演繹的GG Marmont和Diana包款都在近日推出了帶點灰色調的Flat Blue平藍色皮革款和Navy Blue海軍藍款，優雅深沉的藍，展現寧靜、穩重的時髦感。

平藍色調的GG Marmont系列延續之前推出過的款式，以兩種不同的絎縫幾何紋路點綴包身，再加上標誌性的雙G金屬扣環裝飾，簡約百搭。這次提供了三種大小的肩背翻蓋包、相機包和手提包、托特包，其中超級迷你版的肩背翻蓋包依舊是超級俏皮可愛。