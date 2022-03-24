人龍排到炸！日本生吐司始祖「乃が美」 3月26日正式開幕

來自大阪，被譽為日本生吐司創始元祖的「乃が美」（乃賀美），即將於3月26日正式在台開設首間海外門市。店內將販售招牌的生吐司，以及臍橙、藍莓、草莓等3款果醬，讓台灣的麵包愛好者，也能享受與日本同步的鬆軟滋味。儘管尚在試營運階段，但每天都可見到長長的人龍排隊等候。

創立於2013年的乃が美，創辦人阪上雄司原本是摔角選手，但在探望養老院時得知長輩感覺吐司太硬、不易咀嚼，因此致力打造「每個人吃了都會微笑的魔法麵包」，所以以100%自家製小麥粉、鮮奶油、奶油、蜂蜜等成份，推出「乃が美生吐司」，以蓬鬆且富彈性的口感，成功打開市場，在5年內就快速拓展100間分店。乃が美至今在日本已有238間分店，曾經創下單日賣出超過9萬條生吐司、2018年年度營業額達100億的佳績。

「乃が美」海外首間門市位於台北統一時代百貨，現已進入試營運狀態，並將於3月26日正式開幕，僅提供外帶服務。店內的生吐司，標榜以「手撕更好吃」及「不用烤，更美味」的兩大特色，直接品嚐就能嚐出紮實且溼潤的口感，還有奶油與蜂蜜的香氣，1斤裝每條150元，2斤裝每條300元。同時店內也提供日本國產果醬，共有臍橙、藍莓、草莓等3種口味，每罐350元。

業者表示，生吐司將依照當日氣溫與烘烤狀態調整出爐時間，均採限量供應，另外果醬同樣採限量供應，未來也會提供生吐司搭配果醬的禮盒組合。

【高級「生」吐司專門店乃賀美 台灣】 地址：台北市信義區忠孝東路五段 8 號 1 樓（興雅路旁） 電話：02-2723-1465 營業時間：週日至週四 11:00－21:30；週五、週六 11:00－22:00