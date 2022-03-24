速食地瓜大戰！摩斯「黃金地瓜薯、黃金夯地瓜」也加入

隨著麥當勞開賣「金黃地瓜條」後，台灣速食業者的「地瓜薯條大戰」越演越烈。繼頂呱呱推出「地瓜薯條買1送1」後，摩斯漢堡也宣佈，即日起提供「黃金地瓜薯」的套餐組合方案，另外還有午茶點心超值選的優惠，同樣可以享受黃金地瓜薯的優惠。

摩斯漢堡旗下擁有多種地瓜產品。其中「黃金地瓜薯」採用台農57號蕃薯製作而成，油炸後呈現金黃的色澤，吃起來外層香酥，內層鬆軟，含有豐富的膳食纖維，每份售價55元。「黃金夯地瓜」則同樣選用台農57號蕃薯，經慢火烘烤後切塊，裹上特調脆皮漿衣，油炸到金黃酥脆，帶來綿密鬆軟的口感，小份45元，大份55元。