速食地瓜大戰！摩斯「黃金地瓜薯、黃金夯地瓜」也加入
隨著麥當勞開賣「金黃地瓜條」後，台灣速食業者的「地瓜薯條大戰」越演越烈。繼頂呱呱推出「地瓜薯條買1送1」後，摩斯漢堡也宣佈，即日起提供「黃金地瓜薯」的套餐組合方案，另外還有午茶點心超值選的優惠，同樣可以享受黃金地瓜薯的優惠。
摩斯漢堡旗下擁有多種地瓜產品。其中「黃金地瓜薯」採用台農57號蕃薯製作而成，油炸後呈現金黃的色澤，吃起來外層香酥，內層鬆軟，含有豐富的膳食纖維，每份售價55元。「黃金夯地瓜」則同樣選用台農57號蕃薯，經慢火烘烤後切塊，裹上特調脆皮漿衣，油炸到金黃酥脆，帶來綿密鬆軟的口感，小份45元，大份55元。
即日起至摩斯漢堡點購漢堡，加價125元即可享「黃金地瓜薯（L）＋飲品＋蒟蒻」的套餐組合。4月30日前也提供午茶點心超值選，點心A區有北海道可樂餅、抹茶紅豆米派等產品；點心B區有黃金地瓜薯、紅茶蘋果米斯球等產品，指定飲品則有大杯冰紅茶、摩斯咖啡等選擇。A區＋B區＋指定飲品，優惠價109元；2件A區加指定飲品，優惠價69元。
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