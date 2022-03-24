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大S婚後IG首發放閃 WAT情人節限定款酒標有貓膩

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
大S婚後IG首發放閃，用兩張甜甜的照片，閃瞎眾人。圖／摘自大S IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大S婚後IG首發放閃，用兩張甜甜的照片，閃瞎眾人。圖／摘自大S IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

大S婚後IG首發放閃！大S（徐熙媛）自從宣佈再婚之後，社群平台靜悄悄，直到具俊曄隔離出關後，才在23日晚間於IG發出限時動態，以兩張照片閃瞎眾人。

她的第一張照片，以眾多口味的WAT調酒為背景，甜甜地寫著：「在微涼飄著細雨的夜晚，適合什麼口味的調酒呢？」第2張照片則是WAT在今年情人節發行的兩款情人節限定專屬調酒，大S還標注上「貼心的專屬情人節限定款」，並在後方加上愛心。

仔細看第二張照片，在左邊酒瓶的藍色酒標上，畫著1個戴墨鏡的男子，右邊的紅色酒標，則印上1位妹妹頭長髮女子，酒標上雙方各自拿著話筒，上方還以手寫方式，寫上「K」及「S」的英文字母，原來酒標上所展現的，正是大S和具俊曄靠著1通電話，再次重遇相戀的浪漫故事！

其實左邊藍色酒標的酒款，是WAT的冬瓜蜜高球雞尾酒，將冬瓜與桂花的軟糯融入威士忌，添加氣泡帶出清爽口感，蘊含層層回憶的台式甜蜜。

右邊的紅色酒標的酒款，是WAT的莓妳不可雞尾酒，由冬季草莓、橙花和琴酒譜出討喜香氣，結合精選的單一產區可可豆碎，透過緩慢研磨萃取，帶出如絲綢地溫潤口感，讓戀愛般微酸微甜滋味，緩緩融化於舌尖。

大S甜甜地寫著：「在微涼飄著細雨的夜晚，適合什麼口味的調酒呢？」。圖／摘自大S IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大S甜甜地寫著：「在微涼飄著細雨的夜晚，適合什麼口味的調酒呢？」。圖／摘自大S IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大S以WAT在今年情人節發行的兩款情人節限定專屬調酒，訴說她與具俊曄的浪漫愛情。圖／摘自大S IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
大S以WAT在今年情人節發行的兩款情人節限定專屬調酒，訴說她與具俊曄的浪漫愛情。圖／摘自大S IG。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

情人節 具俊曄

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