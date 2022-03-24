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造型缺靈感？ 孫藝珍這四招珠寶穿搭 手刀筆記！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
除了駝色長版西裝與短褲拼接出的率性甜美，孫藝珍再搭配上一款金質項鍊，為簡約的駝色衣物，風格指數瞬間飆升。圖 / 翻攝自Vogue Korea官方網站
除了駝色長版西裝與短褲拼接出的率性甜美，孫藝珍再搭配上一款金質項鍊，為簡約的駝色衣物，風格指數瞬間飆升。圖 / 翻攝自Vogue Korea官方網站

天氣即將進入春夏，卡其、白色、綠色等大地色系都是春日的造型重點元素。韓國女星孫藝珍近日登上韓國時尚雜誌Vogue網站，不僅以軍裝大衣、削肩上衣、寬鬆長褲展示春夏造型穿搭，更全數使用義大利品牌Pomellato珠寶造型。Pomellato是來自義大利的時尚珠寶品牌，過往包含演出美劇《免責聲明》的凱特布蘭琪（Cate Blanchett）、資深女星珍芳達（Jane Fonda）、以《歌喉讚》成名的澳洲女星瑞貝爾威爾森（Rebel Wilson），都曾在公開場合或紅毯配戴。而本次孫藝珍示範的春夏珠寶穿搭，更可歸納成四個簡單心法，讓人忍不住手刀筆記，品味瞬間upgrade。

ㄧ、彩色寶石X堆疊 個性氣場自帶

寶石的色彩有時像是糖果、帶來令人雀躍的甜美心情。孫藝珍在同一手、不同手指戴上了同一款鑲嵌、不同寬窄的彩色寶石K金戒指，鮮明個性、強烈氣場？一次滿足！

二、西裝短褲X金項鍊 中性自信

將西裝、可愛單品、短褲混搭的中性、自信風格，早已悄悄在街頭流行。這次孫藝珍以駝色的長版西裝、短褲內搭一件小可愛，率性而甜美，同時再搭配一款金質項鍊，為簡約的駝色衣物，風格指數瞬間飆升！

三、白色X幾何 秀仙氣

炎熱的春夏，白色總是不少女孩的「定番」色彩，空靈也純潔。孫藝珍則是以短髮搭配白色上衣與長褲，頗有民族色彩，同時扣環式手環、不規則金屬長項鍊，以鏤空的形式呼應白色的空靈，輕盈卻又有存在感，仙氣全開！

四、藍色X K金 清涼輕奢

藍色的寶石總帶來清涼、冷靜的聯想。孫藝珍嘗試以一件米色的削肩上衣，配戴上多款雞尾酒戒、玫瑰金手環與長項鍊，這些珠寶的共同點就是都使用了泛藍色系的半寶石，透過藍色的濃淡深淺不一，是不是讓人好想直接衝去海邊呢？

孫藝珍在同一手戴上了同款鑲嵌不同寬窄的彩色寶石K金戒指，讓鮮明個性與強烈氣場，一次滿足。圖 / 翻攝自Vogue Korea官方網站
孫藝珍在同一手戴上了同款鑲嵌不同寬窄的彩色寶石K金戒指，讓鮮明個性與強烈氣場，一次滿足。圖 / 翻攝自Vogue Korea官方網站
喜愛短髮和白色衣物？不如學學孫藝珍，金質的鎖鏈式手環與長限量，帶來輕巧與個性感的雙重印象。圖 / 翻攝自Vogue Korea官方網站
喜愛短髮和白色衣物？不如學學孫藝珍，金質的鎖鏈式手環與長限量，帶來輕巧與個性感的雙重印象。圖 / 翻攝自Vogue Korea官方網站
透過藍色半寶石的濃淡深淺不一，讓人好想直接衝去海邊，也是珠寶的輕奢魅力所在。圖 / 翻攝自Vogue Korea官方網站
透過藍色半寶石的濃淡深淺不一，讓人好想直接衝去海邊，也是珠寶的輕奢魅力所在。圖 / 翻攝自Vogue Korea官方網站
韓國女星孫藝珍近日登上韓國時尚雜誌Vogue網站，並以義大利珠寶Pomellato進行穿搭造型。圖 / 翻攝自Vogue Korea官方網站（合成圖）
韓國女星孫藝珍近日登上韓國時尚雜誌Vogue網站，並以義大利珠寶Pomellato進行穿搭造型。圖 / 翻攝自Vogue Korea官方網站（合成圖）

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