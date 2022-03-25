你的布丁鮮奶要「整顆吃」還是「攪碎吃」？ 瑞穗鮮乳「你的布丁鮮奶靈魂比例」募集中！

不久前瑞穗鮮乳與統一布丁合作發布問卷，調查了100多位小朋友心中的「布丁鮮奶靈魂比例」，想不到貼文一出，立刻在留言區掀起「布丁鮮奶吃法論戰」。除此之外，戰火還蔓延到了Facebook社團「爆廢公社」，「布丁攪碎派」和「布丁整顆吃派」的支持者紛紛站出來為自己的吃法護航。看到布丁鮮奶吃法論戰引起了眾多網友的好奇心，瑞穗鮮乳更舉行了「你的布丁鮮奶靈魂比例大募集」投稿活動，快到瑞穗鮮乳Facebook官方粉絲專頁留下你的專屬布丁鮮奶靈魂比例吧！

「攪碎布丁鮮奶」榮登小朋友喜愛點心 網友幽默回應：「堅持反對！」瑞穗鮮乳先前在Facebook粉絲專頁公布了103位小朋友票選出的布丁鮮奶靈魂比例，「布丁就要攪碎吃派」獲得了62.1%小朋友的支持，榮獲「布丁鮮奶靈魂比例」的頭銜；然而在貼文留言處與Facebook社團「爆廢公社」接連掀起一波波討論，「布丁攪碎派」和「布丁整顆吃派」的兩派支持者紛紛站出來為自己的吃法護航，不少堅持「布丁必須整顆吃」的網友崩潰表示不能接受。同時也有家長留言附和：「真的不是我教小孩玩食物，他們真的覺得這樣比較好吃……」讓布丁鮮奶成為了新一波的食物論戰話題中心，就連知名網紅藍白拖、兔包也分享和另一半爭執布丁鮮奶的真理的論戰過程，並把裁判權交給自家小朋友，看看哪種靈魂比例才是真正的布丁鮮奶霸主。

圖片來源：兔包

瑞穗鮮乳募集「你的布丁鮮奶靈魂比例」持續挖掘台灣民眾公認的最讚吃法投稿就抽布丁鮮奶組合、瑞穗鮮乳造型iCash 2.0！到一波未平一波又起的網路論戰和五花八門的布丁鮮奶吃法，瑞穗鮮乳推出「你的布丁鮮奶靈魂比例大募集」Facebook投稿活動，邀請所有支持小朋友「布丁攪碎派」民眾一同發聲、堅決反對的民眾分享更好吃的布丁鮮奶一同平反，從3月23日到4月7日止，只要到活動貼文tag兩位好友並留下你心目中的布丁鮮奶靈魂比例，再附上一張家中寶貝開心地享受布丁鮮奶的照片，就有機會抽中「瑞穗全脂鮮乳 1858ml 1瓶+小統一布丁3顆」或是「瑞穗鮮乳造型iCash2.0」！

圖片來源：瑞穗鮮乳

零失手的點心好選擇 布丁鮮奶優惠組合快從全聯、家樂福帶回家！不少爸媽們看到「你的布丁鮮奶靈魂比例大募集」投稿活動，紛紛捲起衣袖來試做布丁鮮奶給家中的寶貝品嘗。有媽媽提到小時候就愛吃統一布丁，想不到現在發現還能搭配瑞穗鮮乳一起享用，濃純的鮮乳包裹一口口滑嫩的香甜布丁，讓孩子們也愛不釋口；還有媽媽表示，選擇小朋友的零食和點心時，常常都要思前想後、擔心營養程度，好在家中小朋友原本就有喝鮮奶的習慣，不費力輕鬆上桌的布丁鮮奶點心，馬上就能讓小朋友吃得健康又營養。

圖片來源：aeon5411

圖片來源：yuyumitalife

無論是布丁攪碎吃、整顆吃，或者是為了追求清爽口感的「去焦糖」、熱愛香醇奶味的「重乳派」，只要是布丁加上鮮奶，都是零失手的日常點心好選擇。看到這麼多種布丁鮮奶靈魂比例，你是不是也躍躍欲試了呢？瑞穗鮮乳和統一布丁現正推出優惠組合價， 3/23-4/5在家樂福凡購買「瑞穗全脂/低脂鮮乳1858ml搭配統一布丁3入組(小)」即能享優惠價192元。趁著這個好機會，一次把布丁和鮮奶一起帶回家，別忘了來瑞穗鮮乳官方Facebook粉絲專頁，和大家分享你的布丁鮮奶靈魂比例！