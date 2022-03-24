嚐鮮大師快搶起來 20大網友熱議「網購冷凍水餃」特殊口味

口味眾多又新奇

冷凍水餃真是居家必備良伴，不論你是假日只想在家休息、或是下班已累不想煮飯、半夜肚子餓想吃消夜，只要從冰箱拿出，熱水一滾即可下鍋，幾分鐘的時間就可上桌，好吃又方便。

現在各家網購水餃還研發出各種特殊口味，讓人忍不住想嚐鮮，馬上就和《DailyView網路溫度計》一起，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》分析，網友熱議的口味中，哪些最特別也最受歡迎呢？





image source：官網／餃子樂

No.10 乳酪

你聽過乳酪水餃嗎？每個人都能想像的到濃濃的乳酪香在嘴裡爆開的滋味，但你有看過它被包在水餃裡嗎？Kindfood康福先生推出芝香羅勒（羅勒乳酪）口味的彩蔬康福餃，用九層塔、花生、帕瑪森乳酪、巴薩米克醋和小鯷魚包出中西結合的餡料，帶有異國風味，相當神奇。有網友吃了大推「裡面有九層塔超讚der」。

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No.9 花枝

花枝與水餃的結合會是什麼樣的口感呢？讓我們來看看，阿玉水餃推出的三鮮水餃，加入花枝、蝦仁、豬肉及韭菜花，將花枝的鮮脆完美呈現。餃子樂的花枝芫荽鮮肉水餃，大塊花枝與豬後腿肉交疊的多汁脆甜，再加上香菜的清香提味，喜歡海鮮口味的你絕不能錯過。

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No.8 章魚

海鮮類最常見的是蝦仁，章魚真的是很少見，很多人常會把小卷、花枝搞混，但其實包在內餡裡，章魚比花枝更有咬勁。源冠一家人的高麗菜章魚水餃內餡飽滿超多汁，且不易煮破。覓食‧餃子的章魚高麗菜豬肉水餃，每一顆都吃的到新鮮Q彈的章魚腳，讓人欲罷不能！就有網友大讚「太強了！章魚！」、「沒有腥味，很讚」。

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No.7 烏魚子

想不到金元寶裡藏了黃金烏魚子吧？覓食‧餃子的限量烏魚子口味，就能吃到烏魚子的香氣及彈牙口感！現點現做的新鮮美味，是伴手禮的好選擇。有網友熱推「因為愛吃烏魚子，所以試試看！沒想到太好吃了，而且還很大塊」、「過年吃到烏魚子口味真的很應景，而且還很好吃！」。

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No.6 滴雞精

什麼？！吃水餃也能吃到滴雞精嗎？你沒聽錯，就是這麼狂，娘家廚房與來萬傳盛合作，特別推出滴雞精水餃，每顆水餃內餡中滴雞精占比高達13.1%，等於每顆水餃約含2g娘家雞精，全雞原汁的精華全部被包進水餃裡，還搭配低脂雞肉、水蓮、香菇、枸杞等食材，全面守護全家人的健康，一餃入口享受養生美味又營養。

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image source: PChome線上購物

No.5 荸薺

荸薺的口感吃起來像水梨，不僅營養豐富，還味甜多汁、口感清脆，深受許多人喜愛。聽到大家心聲的甘單水餃推出了全台唯一的荸薺雙味水餃，荸薺的甜脆加上多汁洋蔥與青蔥的清香完美融合，簡直是絕配！再配上新鮮蝦仁或是豬腿肉，甜脆清爽營養滿分。

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No.4 松露

松露與鵝肝、魚子醬被視為世界三大珍饌，更被譽為「廚房裡的寶石」，是頂級食材中的夢幻逸品。這樣的夢幻石材如果加入水餃中會迸出什麼火花呢？果貿吳媽家嚴選來自義大利的黑松露特調成醬，再搭配白松露鹽，200%的濃郁調配，大大的提升香氣，奢華細緻的口感，發揮極致迷人滋味，就要顛覆你的味蕾！

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No.3 干貝

干貝是許多海鮮老饕們的心頭好，那決不能錯過干貝水餃～顆顆扎實飽滿，一口咬下，干貝的鮮甜就在嘴裡蔓延開來，真的超好吃！果貿吳媽家推出的干貝水餃是嚴選頂級干貝搭配清甜韭黃，讓你體驗新鮮的山海之味。覓食‧餃子則是使用高麗菜內餡為底餡，鮮中帶甜的好滋味，兩者都各有特色超美味。

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No.2 香菜

香菜對某些人而言可說是夢魘，但對某些人來說則是美味佳餚，現在香菜也加入水餃裡囉，喜愛香菜的朋友們可以來試試。阿玉水餃及水點心皆以高麗菜鮮肉為底餡，再加入新鮮香菜，自然鮮甜，激盪出驚喜美味。立祥公寓則是以青蔥搭配香菜，特殊香氣讓人口齒留香，愛不釋口。

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No.1 剝皮辣椒

許多人都喜歡喝剝皮辣椒雞湯，但你知道現在也有剝皮辣椒水餃了嗎？甘甜微辣的滋味，再加上醃漬香氣、脆甜的口感，真的超開胃，讓人忍不住把水餃一掃而光。許多知名網購水餃像是朱餃、餃子樂、萬家手工水餃、松餃子、娘家廚房，甚至是萬客什鍋等皆有推出剝皮辣椒口味，相當適合喜歡嘗鮮的朋友～

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年3月21日至2022年3月20日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『網購冷凍水餃』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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