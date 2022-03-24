林煜為：她的故事 26日國美館隆重開展

本周六(26日)，國立台灣美術館推出今年第一檔藝術跨域創作案徵件獲選展覽「林煜為：她的故事」，並於3月27日下午2時至3時在本館時光天井多屏幕影像區辦理開幕式，藝術家林煜為將親自出席，為現場來賓導覽作品。

國美館館長梁永斐表示，為鼓勵台灣新興數位藝術家創作具創新性及實驗性的作品，國美館透過公開徵選方式，提供入選者創作資源、公開發表平台，藉此累積國內數位藝術界的創作能量，讓來訪國美館的民眾接觸到更多元的創意表現。

本次展出作品〈她的故事〉隱喻國族權力行使，造成許多家庭離散不安的共同記憶。透過採訪紀錄拍攝結合動畫的創作手法，從故事主角因移民身分成為他者的狀態，從台灣遷徙至美國產生強烈的文化衝擊、語言隔閡，意識到身分認同與新移民同等社會弱勢族群的議題，將離散不安感受轉化成作品延伸。

作品〈她的故事〉裡，可以看見母親和三位孩子共同經歷的離散經驗。在移民美國的過程中，發生母親簽證被拒絕，致使母親與孩子長達數個月的時間無法相見，而當時的女孩年僅6歲。

為還原故事主角當時的心境，藝術家林煜為重返美國拍攝，企圖在現實與夢境裡，內觀懸擱當下的不安，並以錄像擷取還原畫面。藉由動畫呈現保障著歸屬感、安全感的身分文件──「護照」，在移動之中不斷聚合、撕裂。

藝術家林煜為曾從事廣告導演、節目製作數十年，因幼時目睹外婆在1949年從中國大陸被迫遷移台灣有家歸不得的離散經驗，後因工作舉家搬遷至中國大陸生活，又為下一代的教育移民美國7年，觸發自身作為「現代牧游人」的深度觀察及思考。