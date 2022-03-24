SWATCH聯名OMEGA登月表完整曝光！3月26日準備開搶

SWATCH和OMEGA破天荒史上首次合作，的確讓人驚艷！結合雙品牌的招牌，打造第一只生物陶瓷BIOCERAMIC登月表，預計3月26日在全球同步上市。

一如先前所預期，自從雙品牌在3月中旬預告會合作後，就引起各方矚目。當時便有不少業內的人都在猜測，由於示意的形象採用星球為概念，所以會使用OMEGA的SPEEDMASTER系列登月表為基礎，同時利用SWATCH近年主打的獨家材質生物陶瓷。

果不其然，在3月24日時，外國專業鐘表媒體，就搶先曝光了聯名表的細節。一如預期，的確就如同上述，推出SWATCH X OMEGA MoonSwatch表。除了有像是原型登月表的灰色表殼與黑色表盤之外，還另外提供10色的選擇。包括粉紅表殼搭配奶油白表盤、或是白色表殼加上亮黃表盤等。