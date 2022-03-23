問鼎火鍋「鈔票末4碼總和等於送幾片肉」 4碼鐵支送50片

繼身份證對對碰、生日對對碰等多種遊戲後，主打浮誇風格的「問鼎 皇上吉祥宮廷火鍋」推出「鈔票對對碰」活動，只要消費滿額並以現金支付，憑任一張新台幣鈔票編號後4碼的總和，就可以獲得相同數量的肉片，若後4碼數字皆相同，即可直接贈送50片。另外忠孝店也率先推出5款特色川味料理，還可享第二件半價的優惠。

問鼎主打各國認證肉品，還有多種海鮮、時蔬與火鍋丸餃，以及多樣化的湯底選擇。即日起至3月31日期間，問鼎全台門市同步推出「鈔票對號」活動。活動期間2位以上成人同行，單筆消費滿1,800元並以現金付款，出示任一張新台幣鈔票，就可獲得「鈔票編號後4碼總和」同數量的「美國頂級Choice牛胸腹肉」或「屏東活菌豬五花」。若是後4碼數字都相同（例：1111、2222），則可直接送上50片。

除此之外，問鼎也首度將川菜概念引入火鍋店，自即日起至3月31日期間，率先於忠孝店搶先試賣5道川味料理。其中「口水雞」以舒肥雞胸肉取代雞腿，再淋上以朝天椒、青花椒、大紅袍、辣豆瓣、鎮江醋等多款食材自製而成的紅油、麻油，以及特調醬汁，最後撒上炒香的白芝麻與花生碎粒點綴，帶來麻辣鮮香的滋味，每份160元。

針對喜愛麵食的民眾，「青花椒麻麵」手工鮮製細條拉麵，拌上自家提煉的青花椒香油，帶有微微麻口辣度，還有檸檬清香，每份80元；「擔擔麵」則是加上由濃厚芝麻醬與自製紅油調和而成的獨門醬汁，香氣濃郁還有開胃麻辣香，每份80元。