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名廚江振誠重新定義未來料理 RAW春季菜單重回新起點

聯合報 / 記者高婉珮／專題即時報導
江振誠（右）與RAW主廚王奕翔（Ben），聯手呈現未來料理的各種可能性。圖／RAW提供．原映像攝影
江振誠（右）與RAW主廚王奕翔（Ben），聯手呈現未來料理的各種可能性。圖／RAW提供．原映像攝影

「會不會有點太沈重？」正在聊RAW春季菜單「Re:define future」，國際名廚江振誠在中途拋出這個疑問，不像是要當下得到是或否的答案，反而比較像是主廚在創作過程的內心獨白。

是了，「海洋危機（OCEAN CRISIS）」、「氣候變遷（CLIMATE CHANGE）」、「適者生存（SURVIVAL OF THE FITTEST）」、「突變（MUTATION）」、「M型社會（M SHAPE SOCIETY）」…等9大關鍵字，怎麼看都不像是能夠在餐桌上輕鬆討論的主題，但在RAW春季菜單「Re:define future」當中，江振誠卻將這9大關鍵字化為一道又一道的菜品，舉重若輕。

未來料理 9大關鍵字

「我們過去所思考到的『未來』，一定是越來越精緻、越來越美好、越來越高端；但是在經歷過最近兩年的疫情、諸多環境與生態上的浩劫，以及最近的戰爭之後；」江振誠思索：「如果我們人類在如此浩劫後還能生存，我們所迎來的未來，將會是什麼樣貌？是不是還是會越來越好？還是說那個線性，已經被永遠地改變了？如果我們面對的是料理的話，未來料理的風貌，還是會很精緻（Fine）嗎？抑或是會變得很太空、很極端？還是人類對料理的需求，將會被迫歸零，回到最原始的狀態？」

帶著這樣的思索，江振誠著手籌辦超過半年以上的RAW春季菜單「Re:define future」創作，同時邀請日本金澤最前衛設計品牌Secca（雪花），一手設計套餐中的所有器皿。「我們人類目前所處的狀態，是之前沒有發生過的，之後也或許不會再發生；這9大關鍵字是在我們這個世代的生活裡面，一直不斷交錯出現的。」江振誠表示：「這9大關鍵字，正是我們當下生活的寫照，也代表著我們對未來的想像。」

江振誠指出：「我們不是真的在『重新定義（Redefine）』，而是『重新（Re）』跟『定義（Define）』。『重新』是我們重新來過一次，『定義』是我們在思考一個還沒來到的未來，是我們對於未來的想像跟思考。」「所以我把『Re』跟『Define』切分開來，成為『Re:define』，指的是重新再回到一個新的起點。」

創作起點 人類會不會太過了？

RAW這套全新春季菜單「Re:define future」的起點，就從「I AM HYBRID」開始。「我們這個世代，經常處在一種『HYBRID』的狀態，我們總是在新與舊之間、傳統與未來之間，非常頻繁地切換。」江振誠指出：「這種『HYBRID』的現象，也出現在食材上，尤其是蔬菜水果。好比現在所有的水果，幾乎都甜得不像話了，蔬菜的季節性也越來越模糊，還有許多基因改造生物（Genetically Modified Organisms，GMO）食材的出現。」

透過「I AM HYBRID」這道前菜，江振誠想要表達的是：「如果一朵花有七種顏色，雖然看起來很美，但這真的是我們要的嗎？人類至今所做的一切，會不會太過頭了？」

接下來的「海洋危機（OCEAN CRISIS）」這道菜，江振誠刻意以在已呈現乾涸狀態的魚體骨架上，放上像魚肉壽司的素材，再加上象徵塑膠微粒的顆粒，表達對漁獲逐漸枯竭的焦慮，也反省在人類嗜慾下對海洋造成的傷害。

氣候變遷 醬汁像暴雨下來

在「氣候變遷（CLIMATE CHANGE）」中，由合作夥伴Secca打造以雷射穿孔的器皿，可以在餐盤上模擬出下雨狀態的雨滴大小與流速，「讓醬汁像暴雨狀態那樣一直下下來，下在菜餚上面，就像是極端氣候下落雨泛濫成災的狀態。」

「在大自然的法則下，原本是『適者生存（SURVIVAL OF THE FITTEST）』、弱肉強食，但是到了我們這個世代，似乎卻顛倒過來；反而是金字塔頂端強悍的掠食動物，像海洋裡面的鯊魚、藍鰭鮪魚…等，被大量捕殺、瀕臨絕種，成為現在最弱勢的。」

在「適者生存（SURVIVAL OF THE FITTEST）」的餐盤上，江振誠將牛肉、藍鰭鮪魚等最好的食材擺在一起，「我淋了一個很像血液的醬汁，蓋在上面，讓上好食材被象徵血液的醬汁掩蓋。」

從追求精緻 到原型食物

關於「需要 VS 享樂（NECESSITY VS PLEASURE）」，江振誠有這樣的觀察：「一直以來人類都是逞口腹之慾的動物，永遠都是『享樂（PLEASURE）』，大過『NECESSITY（需要）』。但到了我們這個世代，似乎出現了一個黃金交叉點；人們在吃東西以前，會開始去思考，我需不需要吃這個東西？吃了之後對我有什麼幫助？裡面有什麼營養？我需不需要這麼多的澱粉？或者我需不需要這麼多的糖分？」

於是江振誠在「需要 VS 享樂（NECESSITY VS PLEASURE）」這道菜，刻意將「享樂（PLEASURE）」的成分壓縮到最低，把充滿營養的蔬菜、用最無聊的方正造型來呈現，他所思索的是：「未來的料理，會不會變成這個樣子？」

關於「原型食物（RAWness）」，江振誠有這樣的思索：「Fine Dining是我們不斷提供給每一個世代對於料理的最極致想像。Fine Dining不會消失，但是每一個世代對精緻（Fine）的定義，都是不一樣的。」

「過去的Fine Dining追求的是精緻化，但從現在到未來的Fine Dining所追求的，會不會反而是『原型食物』？」在「原型食物（RAWness）」當中，江振誠讓饕客戴上手套，直接自形似樹皮的容器上，用手將食物送進口中。

突變 讓龍蝦殼都可以吃

在餐盤上看到紅通通的龍蝦，外殼想必又厚又硬；但若發現它整隻是軟的、連殼都可以吃，必定會感到驚訝。江振誠在「突變（MUTATION）」所想要呈現的，就是這樣的反差：「人類改變了動植物生長的環境與空間，迫使大自然的生物必須要被迫順著已改變的生態進化或變種；包括人類本身，也在自己所創造出來的困境中改變，我們似乎都變成環境下那個不想、但卻又不得不成為的模樣。」

面對「M型社會（M SHAPE SOCIETY）」，江振誠將同樣的食材——牛排與馬鈴薯，做了兩極化的呈現，「一邊是精緻的牛排，點綴少量馬鈴薯；另一邊是很多的馬鈴薯泥，搭配牛肉汁」，象徵富裕與貧窮兩個極端。

「這一次的創作到了最後，我還是希望有一個比較美好的、甜的收尾。」所以江振誠讓大家回到「黃金時代（OUR GOLDEN AGE）」，除了加入金箔的羊羹與迷你冰淇淋以外，更以富含深刻寓意的金繼（Kintsugi）工藝概念，以看似破碎的器皿，來呈現春季新菜單中的最後一道甜品。而擁抱破碎，將殘破化為美好，或許正是江振誠此刻的心情，同時也是他做為一個料理人，在疫情後迎向未來料理的起手式。

透過「I AM HYBRID」，江振誠呈現出現實中不存在的多色花朵。圖／RAW提供．原映像攝影
透過「I AM HYBRID」，江振誠呈現出現實中不存在的多色花朵。圖／RAW提供．原映像攝影
江振誠在「原型食物（RAWness）」中讓饕客戴上手套，直接自形似樹皮的容器上取食。圖／RAW提供．原映像攝影
江振誠在「原型食物（RAWness）」中讓饕客戴上手套，直接自形似樹皮的容器上取食。圖／RAW提供．原映像攝影
江振誠透過「突變（MUTATION）」以軟殼龍蝦營造出反差。圖／RAW提供．原映像攝影
江振誠透過「突變（MUTATION）」以軟殼龍蝦營造出反差。圖／RAW提供．原映像攝影
「黃金時代（OUR GOLDEN AGE）」援用金繼（Kintsugi）工藝概念，在套餐終了時將殘破化為美好。圖／RAW提供．原映像攝影
「黃金時代（OUR GOLDEN AGE）」援用金繼（Kintsugi）工藝概念，在套餐終了時將殘破化為美好。圖／RAW提供．原映像攝影
國際名廚江振誠透過RAW全新春季菜單，重新定義未來料理。圖／RAW提供．原映像攝影
國際名廚江振誠透過RAW全新春季菜單，重新定義未來料理。圖／RAW提供．原映像攝影
「需要 VS 享樂（NECESSITY VS PLEASURE）」刻意壓縮享樂成分，以最無聊的方正造型呈現營養食材。圖／RAW提供．原映像攝影
「需要 VS 享樂（NECESSITY VS PLEASURE）」刻意壓縮享樂成分，以最無聊的方正造型呈現營養食材。圖／RAW提供．原映像攝影
「海洋危機（OCEAN CRISIS）」反省在人類嗜慾下對海洋造成的傷害。圖／RAW提供．原映像攝影
「海洋危機（OCEAN CRISIS）」反省在人類嗜慾下對海洋造成的傷害。圖／RAW提供．原映像攝影
「M型社會（M SHAPE SOCIETY）」以不同手法處理相同食材，藉以象徵富裕與貧窮兩個極端。圖／RAW提供．原映像攝影
「M型社會（M SHAPE SOCIETY）」以不同手法處理相同食材，藉以象徵富裕與貧窮兩個極端。圖／RAW提供．原映像攝影
「氣候變遷（CLIMATE CHANGE）」在餐盤上模擬出暴雨的姿態。圖／RAW提供．原映像攝影
「氣候變遷（CLIMATE CHANGE）」在餐盤上模擬出暴雨的姿態。圖／RAW提供．原映像攝影
「適者生存（SURVIVAL OF THE FITTEST）」讓上好食材被象徵血液的醬汁掩蓋。圖／RAW提供．原映像攝影
「適者生存（SURVIVAL OF THE FITTEST）」讓上好食材被象徵血液的醬汁掩蓋。圖／RAW提供．原映像攝影

江振誠 氣候變遷 疫情

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