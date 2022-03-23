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京站春改逾60櫃 話題新餐廳報到、綠美學專區進駐開幕

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
誠品生活文創平台expo旗下美感生活概念店「expo BEAUTY」進駐京站B1綠美學專區。記者江佩君／攝影
誠品生活文創平台expo旗下美感生活概念店「expo BEAUTY」進駐京站B1綠美學專區。記者江佩君／攝影

改裝、新櫃進駐，是帶動百貨人潮、業績的成長動能，京站時尚廣場即將在3月31日起展開母親節檔期「女王購物節」，在此之前，京站春季完成了逾60櫃改裝備戰，改裝幅度大於去年同期，包括在B1打造「綠美學專區」，以及進駐兩家百貨首家新餐廳，包括主打地中海飲食概念的「gonna共樂遊」以及捷運中山站和洋食早午餐「糀日和Kouji Cafe」。

「gonna共樂遊」是雄獅集團旗下欣食旅餐飲品牌，繼南港、內湖、仁愛店後，再開京站店，除了SOGO忠孝館的gonnaExpress以外取外帶為主，gonna共樂遊餐廳店型首度進駐百貨。

京站有交通轉運點特性，gonna共樂遊進駐京站1樓共有65個座席，主要鎖定女性、上班族與健身族客群，自上午九點起全天候供應早午餐，有各式早午餐，以及沙拉、穀物碗、義大利麵、帕里尼與咖啡飲品等。慶祝京站店開幕，即日起至4月5日內用滿千折百，外帶9折優惠。

另外，來自捷運中山站的和洋食人氣店「糀日和Kouji Cafe」將於4月8日進駐京站2樓開幕，將帶來日式清新風格店裝，提供和洋食早午餐定食、多樣化甜點與飲品。4月8日至4月10日將推出甘糀肉桂捲買一送一（每日限量50組，每人每日限購一組）。

看好自然環保的綠色品牌越來越受到消費者重視，京站在B1打造綠美學專區，櫃位包含首度進駐的expo BEAUTY、印花樂、O'right歐萊德、村山，以及原有的ANKEE CANDLE、阿原肥皂、綠藤生機等7個品牌，當中誠品生活文創平台expo旗下美感生活概念店「expo BEAUTY」，就複合了40支品牌。

陸續進駐開幕的新櫃還有西區百貨獨家、位於B1樓的「花意空間」，B2樓有JINS、HUNTER、FILA，4月底還有松本清進駐B1 Q小路。日系服飾包括Global Work、collectpoint也正進行改裝，預計3月29日新開幕。

京站B1綠美學專區集結7個品牌專區，提供超過50種品牌選項。記者江佩君／攝影
京站B1綠美學專區集結7個品牌專區，提供超過50種品牌選項。記者江佩君／攝影
位於捷運中山站的「糀日和Kouji Cafe」首度前進百貨，將於4月8日進駐京站2樓開幕。圖／摘自糀日和Kouji Cafe官網
位於捷運中山站的「糀日和Kouji Cafe」首度前進百貨，將於4月8日進駐京站2樓開幕。圖／摘自糀日和Kouji Cafe官網
「gonna共樂遊」慶祝京站店開幕，即日起至4月5日內用滿千折百，外帶9折優惠。圖／gonna共樂遊提供
「gonna共樂遊」慶祝京站店開幕，即日起至4月5日內用滿千折百，外帶9折優惠。圖／gonna共樂遊提供
京站B1綠美學專區的「村山」。記者江佩君／攝影
京站B1綠美學專區的「村山」。記者江佩君／攝影
京站B1綠美學專區的「印花樂」。記者江佩君／攝影
京站B1綠美學專區的「印花樂」。記者江佩君／攝影
京站B1綠美學專區的「綠藤生機」。記者江佩君／攝影
京站B1綠美學專區的「綠藤生機」。記者江佩君／攝影
「gonna共樂遊」進駐京站1樓。圖／gonna共樂遊提供
「gonna共樂遊」進駐京站1樓。圖／gonna共樂遊提供

京站 品牌 捷運

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