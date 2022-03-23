下雨天超煩！用超方便的Balenciaga新款拖鞋搭出時尚感

之前Balenciaga和Crocs合作多次，其中超級厚底鞋、高跟鞋因為特殊外型引發高度討論，皆備受網友熱議。本季兩品牌再度攜手合作，推出方便實搭的「拖鞋式涼鞋」Crocs Pool，並以多種鮮明配色呼應春夏氛圍，這種鞋型與防水材質很適合台灣這種經常陰雨天的氣候類型，想必有很大的機會又會成為新一季的人氣商品。

目前已在實體專門店和品牌官網販售的Balenciaga Crocs Pool拖鞋式涼鞋，是由Balenciaga基於Crocs Bae Clog鞋款原型而打造的，以圓潤的厚底為最大特色，以100% EVA防水材質製成，彈性佳，可以跟著腿部動作任意彎曲，露趾無後跟的mule-like(類穆勒)鞋身方便穿脫，鞋面附上透氣孔並飾以Balenciaga品牌徽標及鞋碼，舒適又具備品牌辨識度。