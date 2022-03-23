街頭塗鴉藝術家聯手G-SHOCK 打造周年專屬展覽、限量表款

G-SHOCK STORE, TAIPEI迎來7周年，於是邀請了多媒材的塗鴉藝術家DEBE合作，以「破曉」為主題，創造限量表款，並為品牌量身繪製專屬畫作，即日起到5月1日為止，對一般消費者開放，免費參觀。

Casio旗下的G-SHOCK始終都關注在地藝術與次文化，所以G-SHOCK STORE, TAIPEI迎來成立七周年，找來曾合作的藝術家DEBE為店裝賦予新的面貌，並推出限量腕表。品牌透露早在2015年時，就與DEBE攜手共同完成街頭塗鴉的活動，彼此並不陌生。而且，DEBE也提到G-SHOCK表的街頭、粗獷又俐落質感，一直都是他所欣賞的部分。

即日起到5月1日為止，G-SHOCK STORE, TAIPEI推出塗鴉藝術家DEBE聯名展覽。圖／Casio提供

此次，雙方合作以「破曉」為主題，DEBE提到這個概念的由來是因為以前都在半夜去街上塗鴉，所以會經歷夜晚到白天的交界。那時候也是人們逐漸甦醒活動的時間，藉此象徵近期疫情趨緩，大家回到往昔的生活一樣。而且天亮之際，「天空顏色很繽紛，非常的魔幻」，也成為了這次聯名腕表的配色靈感。

G-SHOCK STORE, TAIPEI X DEBE周年聯名GA-2100GT7-1A1腕表，限量80只，4,600元。圖／Casio提供

聊到此次聯名表款，藝術家DEBE說「最難的部分就是發想，因為跟平常習慣作畫的尺寸不太一樣」，不同過往，還為這款表，重新思考過構圖，並在看到最終成品時很興奮，直說「變成立體後，感覺更有生命力」。G-SHOCK與DEBE的聯名表款，限量80只，並僅能在G-SHOCK STORE, TAIPEI購買。期間限定專屬展覽，除了展示DEBE過去的畫作，還有他在現場完成的大面積塗鴉牆與櫥窗設計，還獨家陳列為此次聯名所創作的立體作品。