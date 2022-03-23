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孫芸芸、貝嫂都愛它 BV空氣感編織包粉嫩新色上市
義大利時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）前任設計師Daniel Lee任內推出的Cassette系列包款，將品牌標誌性的編織紋路放大，並搭配長方形包身營造出更為年輕的風格，後來延伸打造的Padded Cassette，更是以空氣感的蓬蓬包外型增添可愛俏皮氛圍，一直都是品牌旗下人氣單品代表之一。
Padded Cassette最大特色就是把皮革放在夾棉上，使用熱板壓機壓邊處理而成的製作方式，蓬蓬的效果類似鋪棉外套原理，呈現出像是枕頭感的效果非常討喜，而且百搭外型男女都適用。今年春夏也持續推出新色，像是清新的薰衣草紫、黃與蜜桃粉色，另外還有淡綠色的蟒蛇紋印花款，帶點野性個性美感。其他像是亮眼的BV綠、咖啡色款等，也都是一年四季都不過時的色系。
作為BV明星商品之一，Padded Cassette也擁有許多名人粉絲。像是自己也是設計師的時尚指標維多利亞貝克漢、小賈斯汀老婆海莉比伯、超模劉雯、台灣凍齡時尚女星許路兒、名媛孫芸芸等人。而在時裝周，此系列包款也一直都是街拍達人們的造型搭配寵兒。
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