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孫芸芸、貝嫂都愛它 BV空氣感編織包粉嫩新色上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
劉雯背紫色Padded Cassette包款。圖／Bottega Veneta提供
劉雯背紫色Padded Cassette包款。圖／Bottega Veneta提供

義大利時尚品牌Bottega Veneta（簡稱BV）前任設計師Daniel Lee任內推出的Cassette系列包款，將品牌標誌性的編織紋路放大，並搭配長方形包身營造出更為年輕的風格，後來延伸打造的Padded Cassette，更是以空氣感的蓬蓬包外型增添可愛俏皮氛圍，一直都是品牌旗下人氣單品代表之一。

Padded Cassette最大特色就是把皮革放在夾棉上，使用熱板壓機壓邊處理而成的製作方式，蓬蓬的效果類似鋪棉外套原理，呈現出像是枕頭感的效果非常討喜，而且百搭外型男女都適用。今年春夏也持續推出新色，像是清新的薰衣草紫、黃與蜜桃粉色，另外還有淡綠色的蟒蛇紋印花款，帶點野性個性美感。其他像是亮眼的BV綠、咖啡色款等，也都是一年四季都不過時的色系。

作為BV明星商品之一，Padded Cassette也擁有許多名人粉絲。像是自己也是設計師的時尚指標維多利亞貝克漢、小賈斯汀老婆海莉比伯、超模劉雯、台灣凍齡時尚女星許路兒、名媛孫芸芸等人。而在時裝周，此系列包款也一直都是街拍達人們的造型搭配寵兒。

Padded Cassette編織小羊皮肩背包，10萬7,500元(薰衣草紫)。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette編織小羊皮肩背包，10萬7,500元(薰衣草紫)。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette編織小羊皮肩背包，10萬7,500元 (鸚鵡綠).jpg
Padded Cassette編織小羊皮肩背包，10萬7,500元 (鸚鵡綠).jpg
孫芸芸也是Padded Cassette愛用者。圖／摘自IG
孫芸芸也是Padded Cassette愛用者。圖／摘自IG
Padded Cassette編織小羊皮肩背包，10萬7,500元(咖啡)。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette編織小羊皮肩背包，10萬7,500元(咖啡)。圖／Bottega Veneta提供
維多利亞貝克漢用Padded Cassette完整她偏愛的色塊撞色造型。圖／Bottega Veneta提供
維多利亞貝克漢用Padded Cassette完整她偏愛的色塊撞色造型。圖／Bottega Veneta提供
海莉比伯背Padded Cassette包款。圖／Bottega Veneta提供
海莉比伯背Padded Cassette包款。圖／Bottega Veneta提供
劉雯背紫色Padded Cassette包款。圖／Bottega Veneta提供
劉雯背紫色Padded Cassette包款。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette編織小羊皮肩背包，10萬7,500元(紫紅)。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette編織小羊皮肩背包，10萬7,500元(紫紅)。圖／Bottega Veneta提供
在時裝周，Padded Cassette包款也一直都是街拍達人們的造型搭配寵兒。圖／Bottega Veneta提供
在時裝周，Padded Cassette包款也一直都是街拍達人們的造型搭配寵兒。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette蟒蛇紋印花編織小羊皮肩背包，11萬8,900元。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette蟒蛇紋印花編織小羊皮肩背包，11萬8,900元。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette系列包款以空氣感的蓬蓬包外型增添可愛俏皮氛圍，一直都是BV旗下人氣單品代表之一。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette系列包款以空氣感的蓬蓬包外型增添可愛俏皮氛圍，一直都是BV旗下人氣單品代表之一。圖／Bottega Veneta提供
雅各艾洛迪背Padded Cassette包款。圖／Bottega Veneta提供
雅各艾洛迪背Padded Cassette包款。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette編織小羊皮肩背包，10萬7,500元(黃色)。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette編織小羊皮肩背包，10萬7,500元(黃色)。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette編織小羊皮肩背包，10萬7,500元(蜜桃粉)。圖／Bottega Veneta提供
Padded Cassette編織小羊皮肩背包，10萬7,500元(蜜桃粉)。圖／Bottega Veneta提供
在時裝周，Padded Cassette包款也一直都是街拍達人們的造型搭配寵兒。圖／Bottega Veneta提供
在時裝周，Padded Cassette包款也一直都是街拍達人們的造型搭配寵兒。圖／Bottega Veneta提供

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