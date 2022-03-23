屈臣氏Watsons App 3.0再升級！「電子優惠券」登場

環保當道！屈臣氏Watsons App 3.0完整功能已全數上線，其中最受期待的就屬「電子優惠券」功能，消費者於門市消費後獲得的優惠券（包含折價券、提貨券）都將自動歸戶進寵i會員帳戶，不必擔心搞丟或感熱紙券上內容隨時間消失，只要行動裝置在手，不論門市或線上購物都能同步使用，更能透過電話號碼轉贈給親朋好友。

屈臣氏期望此次成功整合線下線上優惠的使用，能提供消費者更方便、完善的購物體驗。為鼓勵高達650萬的寵i會員體驗全新升級的Watsons App，4月20日前祭出一系列會員專屬活動，包括下載Watsons App送300元購物金、寵i會員周周抽整單免費等，以實質好康吸引消費者轉換為行動寵i會員，還可兼顧環保愛地球。

Watsons App發展至今，功能已囊括行動寵i卡、行動購物、電子錢包及線上智能體驗，例如「#妝可愛」虛擬試妝功能、「智能粉專」可以AI科技挑選最適合的底妝商品等；「電子優惠券」新功能上線，解決紙本折價券保存及使用不便的消費者痛點，會員電子優惠券將自動歸戶進寵i會員帳號，會員之間也可互相轉贈，增加使用的方便度，也能同時幫助減少紙張資源的使用，在新功能推出後，屈臣氏預估一年將可以減少近1,300萬張的感熱紙，省下的紙張長度相當於環繞台灣一整圈。

3月24日至4月20日「屈臣氏買買節」祭出700件商品任挑任選第2件3折、開架彩妝85折，洗面乳、卸妝、防曬、面膜、凍膜等全商品加贈點數20倍，醫美商品折扣後消費滿1,500元送200元商品提貨券、折扣後消費滿2,800元送600元商品提貨券，另有醫美精選品牌第2件3折、周周限定醫美精選商品買1送1、獨家組合包4折起等優惠。