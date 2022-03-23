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TASAKI南台灣首間形象概念精品店 高雄義享廣場開幕

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
TASAKI南台灣首間形象概念精品店在高雄義享時尚廣場開幕。圖／義享時尚廣場提供
TASAKI南台灣首間形象概念精品店在高雄義享時尚廣場開幕。圖／義享時尚廣場提供

國際精品品牌近年設計趨向年輕化，珍珠珠寶飾品仍為時下潮流穿搭佩戴重點。知名珠寶品牌TASAKI南台灣首間形象概念精品店，今天在高雄義享時尚廣場1F開幕。

國際高級珠寶品牌TASAKI創立於1954年日本，以珍珠與鑽石作為品牌兩大核心元素。位於高雄義享時尚廣場1F的TASAKI，是南台灣首間形象概念精品店，不僅導入東京最新的室內設計元素，內部空間也採用沉穩的木質調，提供專屬舒適的VIP接待室，傳遞品牌概念。

TASAKI全新形象概念精品店現場展示TASAKI經典的COLLECTION LINE、台灣限定的高級珠寶及BRIDAL系列，以及全台獨家販售的鈴蘭花系列商品。

高雄義享時尚廣場即日起至3月27日，推出2022春季尊寵鑑賞活動，義享卡會員當日於1F TASAKI櫃位消費滿1萬元，即可兌換500元電子商品券，可累贈；另外還有包含第一銀行義享天地聯名卡在內等9家銀行信用卡的刷卡滿額加碼禮活動。

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