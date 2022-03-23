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攝影大師與香氣相遇！diptyque限定杜桑展在奇美博物館

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
攝影大師Tim Walker，為diptyque 2022限量杜桑淡香水拍攝形象照。圖／10/10 APOTHECARY提供
攝影大師Tim Walker，為diptyque 2022限量杜桑淡香水拍攝形象照。圖／10/10 APOTHECARY提供

用嗅覺展現一段藝術的旅行，展現出充滿記憶輕盈的奢華花香調香氣，法國香氛品牌diptyque，推出限定的「DOSON 杜桑」系列，來自品牌創始人之一Yves Coueslant，曾與父親於越南的旅行記憶，而今年diptyque特別邀請時尚攝影大師Tim Walker拍攝形象照，搭配台南奇美博物館正在展出Tim Walker個展之際，在展場出口處設置diptyque限時杜桑小展覽，實際品味攝影大師與香氛的相遇。

diptyque的杜桑香氣誕生於2005年，有著遠離塵囂的心境，空曠又舒適的輕鬆，輕輕吹來的海風，就如同沁透人心的舒心，馥郁芬芳中，瀰漫著童年記憶，潔白的晚香玉花朵，透過夕陽的斜斜折射，揮發出既動人又溫柔的感動，就如同調香師對杜桑香水的寄情，海洋香調帶來的空靈質感，彷彿令花香於海風輕撫下助情地舞動起來。

而攝影大師Tim Walker，也以杜桑為題，與diptyque合作推出「diptyque 2022限量Tim Walker杜桑攝影集」，配合Tim Walker個展在台南奇美博物館展出之際，即日起至4月19日，diptyque也在奇美博物館設置限時杜桑小展覽，以攝影集為主題，展現出限量杜桑與Tim Walker的創作，即日起至3月27日前，每日前100名購買Tim Walker個展門票的觀眾，可獲得香氛小卡。

diptyque在台南奇美博物館，打造限時杜桑小展覽。圖／10/10 APOTHECARY提供
diptyque在台南奇美博物館，打造限時杜桑小展覽。圖／10/10 APOTHECARY提供
diptyque在台南奇美博物館，打造限時杜桑小展覽。圖／10/10 APOTHECARY提供
diptyque在台南奇美博物館，打造限時杜桑小展覽。圖／10/10 APOTHECARY提供
diptyque 2022限量杜桑淡香水／100ml／4,250元。圖／10/10 APOTHECARY提供
diptyque 2022限量杜桑淡香水／100ml／4,250元。圖／10/10 APOTHECARY提供

奇美博物館

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