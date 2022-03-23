攝影大師與香氣相遇！diptyque限定杜桑展在奇美博物館

用嗅覺展現一段藝術的旅行，展現出充滿記憶輕盈的奢華花香調香氣，法國香氛品牌diptyque，推出限定的「DOSON 杜桑」系列，來自品牌創始人之一Yves Coueslant，曾與父親於越南的旅行記憶，而今年diptyque特別邀請時尚攝影大師Tim Walker拍攝形象照，搭配台南奇美博物館正在展出Tim Walker個展之際，在展場出口處設置diptyque限時杜桑小展覽，實際品味攝影大師與香氛的相遇。

diptyque的杜桑香氣誕生於2005年，有著遠離塵囂的心境，空曠又舒適的輕鬆，輕輕吹來的海風，就如同沁透人心的舒心，馥郁芬芳中，瀰漫著童年記憶，潔白的晚香玉花朵，透過夕陽的斜斜折射，揮發出既動人又溫柔的感動，就如同調香師對杜桑香水的寄情，海洋香調帶來的空靈質感，彷彿令花香於海風輕撫下助情地舞動起來。