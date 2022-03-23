低胸蓬裙搭長靴 57歲珊卓布拉克依舊又美又性感

好萊塢女星珊卓布拉克最近推出新電影《失落之城》（The Lost City of Z），近日出席首映會時以一身華麗禮服現身，而且她的搭配法顛覆許多紅毯造型範本，再加上她保養得宜的好狀態，讓人非常驚艷。

珊卓布拉克在首映會上穿了備受明星喜愛的品牌Elie Saab春季禮服，桃粉色大蓬裙呈現類似羽毛堆疊的效果，細看還能看到亮片與金屬光澤珠飾點綴細節，華麗霸氣，胸前風光也非常性感。可能是為了讓整體風格不要太過夢幻，她選擇搭配短版的黑色西裝外套，用銳利的肩線剪裁展現個性，最重要的是腳上那雙Le Silla的黑色皮革過膝長靴，更是注入帥氣的特務感，也呼應了西裝外套的俐落摩登氣息。