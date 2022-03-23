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低胸蓬裙搭長靴 57歲珊卓布拉克依舊又美又性感

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
珊卓布拉克最近推出新電影《失落之城》，出席首映會時以一身華麗禮服現身，搭配帥氣長靴，霸氣性感。圖／達志影像
珊卓布拉克最近推出新電影《失落之城》，出席首映會時以一身華麗禮服現身，搭配帥氣長靴，霸氣性感。圖／達志影像

好萊塢女星珊卓布拉克最近推出新電影《失落之城》（The Lost City of Z），近日出席首映會時以一身華麗禮服現身，而且她的搭配法顛覆許多紅毯造型範本，再加上她保養得宜的好狀態，讓人非常驚艷。

珊卓布拉克在首映會上穿了備受明星喜愛的品牌Elie Saab春季禮服，桃粉色大蓬裙呈現類似羽毛堆疊的效果，細看還能看到亮片與金屬光澤珠飾點綴細節，華麗霸氣，胸前風光也非常性感。可能是為了讓整體風格不要太過夢幻，她選擇搭配短版的黑色西裝外套，用銳利的肩線剪裁展現個性，最重要的是腳上那雙Le Silla的黑色皮革過膝長靴，更是注入帥氣的特務感，也呼應了西裝外套的俐落摩登氣息。

今年57歲的珊卓布拉克，曾在受訪中透露平常習慣和名星教練Simone De La Rue一起訓練，主要選擇跳舞、跳繩或籃板等有氧運動，當中交替進行10分鐘的高強度有氧運動和力量訓練動作，並選擇不同的局部重點部位鍛煉。飲食部分，珊卓布拉克喜歡吃不含糖、麩質的雞肉和火雞餐。她還表示自己的好狀態跟常保好心情有關：「事事按照自己的意願進行，就算失敗了也沒關係。」

珊卓布拉克最近推出新電影《失落之城》，出席首映會時以一身華麗禮服現身，搭配帥氣長靴，霸氣性感。圖／摘自IG
珊卓布拉克最近推出新電影《失落之城》，出席首映會時以一身華麗禮服現身，搭配帥氣長靴，霸氣性感。圖／摘自IG

西裝 好萊塢

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