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momo購物網「綠色生活館」集結5,200項綠色選品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
momo購物網將於3月26日響應「Earth Hour關燈一小時」，號召會員加入愛地球行列。圖／momo購物網提供
momo購物網將於3月26日響應「Earth Hour關燈一小時」，號召會員加入愛地球行列。圖／momo購物網提供

環境保護是社會福祉的重要利基，momo購物網以「永續消費新生活」策略方針出發，於2019年開設「綠色生活館」，持續推動環境友善選品、提供豐富綠色消費選擇，至今館內訂單數與人流量穩健成長，去年業績年增更高達7成。momo購物網也積極向會員傳遞減碳理念，3月26日響應並號召會員加入「Earth Hour關燈一小時」行動，同時打造綠色消費滿額抽環保餐具活動。

momo購物網「綠色生活館」以友善土地、環保永續為選品原則，其中不乏多項取得國內環保署環保標章、歐盟有機認證Ecocert、美國有機認證USDA、無動物實驗cruelty-free、國際環境永續認證Cradle to Cradle等指名驗證肯定的品項，至今生活館內已集結超過130個擁抱永續理念的品牌，包括橘子工坊、綠藤生機、歐萊德、米森、南僑、里仁、AVEDA等，提供高達5,200項綠色商品。

根據momo購物網站上綠色消費行為發現，隨著民眾減少化學負擔的意識抬頭，讓有機天然風潮延伸至居家生活中，家用清潔以標榜「天然、無化學添加」的綠色商品為首選，如環保洗碗粉、天然洗衣精等；護手霜、洗髮精等擁有高頻率肌膚之親的商品，則以天然植萃成分最受歡迎；消費者對於吃下肚的東西也格外注重「健康飲食、有機食材」，經國家健康食品認證，或低糖、低熱量的綠色飲食展現高人氣。

此外，momo購物網繼去年號召超過4,000位會員參與「Earth Hour關燈一小時」行動，今年3月26日再度以實際行動響應，momo總公司大樓將於當天晚上8點30分至9點30分熄燈一小時，並於3月24日起推出「綠色消費．愛地球滿額抽」活動，活動期間於「綠色生活館」累積消費滿2,000元可享登記抽限量POLER摺疊叉匙兩用環保餐具資格。

瑞典廚房316不鏽鋼餐具套組2入組，momo購物網活動折扣後價格611元。圖／momo購物網提供
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米森有機無麩質大燕麥片，momo購物網活動促銷價215元。圖／momo購物網提供
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橘子工坊天然濃縮洗衣精補充包6件組，momo購物網活動促銷價1,459元。圖／momo購物網提供
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greenvines綠藤生機活萃修護雙露組，momo購物網活動折扣後價格1,901元。圖／momo購物網提供
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AVEDA純香／迷迭薄荷洗髮精1,000ml，momo購物網2款任選活動促銷價2,100元。圖／momo購物網提供
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Jurlique茱莉蔻經典護手霜125ml，momo購物網4款任選活動促銷價1,600元。圖／momo購物網提供
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ecostore宜可誠洗碗機專用環保洗碗粉（經典檸檬2kg），momo購物網活動促銷價820元。圖／momo購物網提供
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花蓮富里鄉農會富麗有機白米，momo購物網活動折扣後價格252元。圖／momo購物網提供
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統一生機有機Bragg蘋果醋3瓶組，momo購物網活動折扣後價格950元。圖／momo購物網提供
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蒲公英環保擦手紙（200抽）20包組，momo購物網活動折扣後價格529元。圖／momo購物網提供
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購物網 momo 綠色消費

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