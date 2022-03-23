momo購物網「綠色生活館」集結5,200項綠色選品

環境保護是社會福祉的重要利基，momo購物網以「永續消費新生活」策略方針出發，於2019年開設「綠色生活館」，持續推動環境友善選品、提供豐富綠色消費選擇，至今館內訂單數與人流量穩健成長，去年業績年增更高達7成。momo購物網也積極向會員傳遞減碳理念，3月26日響應並號召會員加入「Earth Hour關燈一小時」行動，同時打造綠色消費滿額抽環保餐具活動。

momo購物網「綠色生活館」以友善土地、環保永續為選品原則，其中不乏多項取得國內環保署環保標章、歐盟有機認證Ecocert、美國有機認證USDA、無動物實驗cruelty-free、國際環境永續認證Cradle to Cradle等指名驗證肯定的品項，至今生活館內已集結超過130個擁抱永續理念的品牌，包括橘子工坊、綠藤生機、歐萊德、米森、南僑、里仁、AVEDA等，提供高達5,200項綠色商品。

根據momo購物網站上綠色消費行為發現，隨著民眾減少化學負擔的意識抬頭，讓有機天然風潮延伸至居家生活中，家用清潔以標榜「天然、無化學添加」的綠色商品為首選，如環保洗碗粉、天然洗衣精等；護手霜、洗髮精等擁有高頻率肌膚之親的商品，則以天然植萃成分最受歡迎；消費者對於吃下肚的東西也格外注重「健康飲食、有機食材」，經國家健康食品認證，或低糖、低熱量的綠色飲食展現高人氣。