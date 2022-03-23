參觀慕夏展 蔣萬安透露最愛這款畫

捷克慕夏特展在中正紀念堂的展期已進入倒數，立委蔣萬安百忙之中抽空現身展區，一覽幕夏女郎的魅力，不少民眾默默追隨其後，並在觀展結束後拿出手機想跟委員合照，縱使行程滿檔、委員仍來者不拒，與民眾一一拍照聊天，展現親和力。

蔣萬安在觀展後表示，很幸運有機會近距離欣賞大師級的經典畫作，一睹慕夏風采。在每一幅作品中，都可以看到慕夏招牌的花體字，唯美的線條搭配幾何圖形，勾勒出華麗的構圖，和獨特的視覺效果；其中，搖滾味十足的「JOB香菸」海報，更是令人印象深刻！

圖／聯合數位文創提供

「透過導覽員的介紹，不僅讓我對每幅畫作背後的時代與文化背景更了解，也更能體會文化藝術所能撼動的力量，已經超越時間與空間的限制！」蔣萬安也說，慕夏被譽為世界上最偉大的裝飾藝術家，在今日已是捷克公認的國寶，光這點就已經十分吸引人；再加上這次的特展，是睽違十年再度回到台北，展出的也都是最具慕夏風格的代表作，大家絕對不能錯過。

圖／聯合數位文創提供

不管你認不認識慕夏，都可以在這次特展中，找到想要的收穫。已經認識慕夏的朋友，你將更了解慕夏；對於不認識慕夏的朋友，你將會對獨特的線條與繽紛的勾勒深深吸引。誠摯邀請所有朋友，把握最後機會，四月五日前來體驗新藝術的洗禮。