「圓山總統行館」首度開放3個月！「一日元首」免費住

圓山大飯店70年，除了開放東西密道，4月1日至6月30日將首度對外開放圓山總統行館搭配密道之文化導覽行程。圓山總統行館曾接待上百位各國元首入住，知名的斗拱長廊，氣勢非凡；所在位置居高臨下，可俯瞰台北市景；其傳統中國建築風格，內部布置以中式家具為主，分為6間不同功能的房間，置身其間，頗有君臨天下的奇特感受。

圓山總統套房可分為兩代，第一代圓山總統套房為現在的國宴廳，第二代為即將開放的圓山總統行館，曾入住66位各國元首，最近一位入住圓山總統行館的元首是105年5月的巴拉圭總統卡提斯，兩代共接待過111位國家元首。圓山總統行館位於正館大樓第12層，視野絕佳。

圓山總統行館首度對外開放，館內收藏前總統與夫人的文物及畫作，包括兩幅市價超過1,200萬元的林玉山作品、元首龍鳳椅及夫人珠寶盒等。其中一間「公主房」，名稱來自東加國王杜包四世伉儷偕同女兒來訪時，國王女兒住在此間，後來入住貴賓也大都安排家人或秘書住宿於此。

「主臥房」的床也值一看，約有224X247公分，據說是特別為下塌圓山7次的東加國王杜包四世所訂製，其體形碩大，約有200公斤重，夫人則有100公斤重，床腳有16支，為一般床的4倍。其中有幾件具歷史性及紀念性的家具，像是蔣夫人使用過的梳妝台，蔣公及夫人非常喜愛的紫檀木龍鳳椅，還有床頭上方懸掛著大師陳雋甫與夫人吳詠香聯合的畫作。

配合70周年慶，圓山飯店將抽出3名「平假日第一家庭，一日元首圓山總統行館住宿」等總值百萬的30個大獎，可享有住宿體驗、元首迎賓、貼身管家及文化美饌等元首級尊榮服務；凡活動期間以官網及電話訂房住宿、餐廳用餐或外賣櫃購物，單筆消費滿2,200元，即可憑當日發票兌換抽獎券乙張。

此外，圓山也開放大廳與台灣古董車發展協會共同舉辦「經典古董車特展」，第一輛為陳誠前副總統座車Mercedes-Benz W112經典豪華轎車，這輛1964年出廠，1965年1月領牌且搭載3.0L直列六缸引擎的旗艦豪華車款，德國只生產了5輛，此車為至今僅存的3輛之一。

為搭配「君臨天下圓山總統行館導覽」行程，圓山飯店也有多項專案。金龍餐廳、圓苑餐廳及牛排館推出「國之饗宴」，國宴文化餐雙人價4,400元。宴會廳推出「圓山宮廷御宴」，10人御宴桌席分別為22,800元、26,180元。另有平日天際客房住宿專案6,270元，以及一泊二食平日天際套房住宿專案9,270元、一泊二食平日環景套房住宿專案12,270元。