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速食地瓜戰！頂呱呱「地瓜薯條買1送1」 網：開山薯祖

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
麥當勞自即日起推出「金黃地瓜條」。圖／麥當勞提供
麥當勞自即日起推出「金黃地瓜條」。圖／麥當勞提供

速食界「地瓜薯條之戰」正式開打！麥當勞於即日起以地瓜為原料，首度推出「金黃地瓜條」，引發許多粉絲的打卡熱潮。本土連鎖速食「頂呱呱」則於今日宣佈，頂呱呱深耕台灣近50年，絕對是最正宗的「地瓜薯條開山始祖」，因此自即日起推出「地瓜薯條買1送1」的限時優惠，搶攻地瓜薯條之戰。

麥當勞自即日起推出「金黃地瓜條」，標榜採用台農57號地瓜，透過原顆鮮切、冷凍直炸的手法處理，口感鬆軟綿密、適合直接享用，不附沾醬或調料。每份金黃地瓜條原價65元，品嚐價58元；另外超值全餐也推出「地瓜配餐」，可搭配金黃地瓜條＋38元飲品，原價75元，組合價68元。除此之外，主打高cp值的速食業南霸天「丹丹漢堡」同樣有地瓜薯條可供選擇，每份26元。

至於強勢回應的頂呱呱地瓜薯條，採用台農57號地瓜，但是搭配「秘制頂呱呱風味粉」增添不同的風味，一直是頂呱呱的人氣商品之一，每份售價60元。即日起至4月21日期間，憑春暖花開電子優惠券，即可享「地瓜薯條買1送1」的優惠。網友也表示，「正宮來宣示主權了」、「支持開山薯祖」、「唯一支持正港台灣地瓜薯條！」

隨著麥當勞開賣金黃地瓜條，頂呱呱也標榜自己是「地瓜薯條開山始祖」。
隨著麥當勞開賣金黃地瓜條，頂呱呱也標榜自己是「地瓜薯條開山始祖」。

薯條 頂呱呱 速食

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