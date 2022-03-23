速食地瓜戰！頂呱呱「地瓜薯條買1送1」 網：開山薯祖

速食界「地瓜薯條之戰」正式開打！麥當勞於即日起以地瓜為原料，首度推出「金黃地瓜條」，引發許多粉絲的打卡熱潮。本土連鎖速食「頂呱呱」則於今日宣佈，頂呱呱深耕台灣近50年，絕對是最正宗的「地瓜薯條開山始祖」，因此自即日起推出「地瓜薯條買1送1」的限時優惠，搶攻地瓜薯條之戰。

麥當勞自即日起推出「金黃地瓜條」，標榜採用台農57號地瓜，透過原顆鮮切、冷凍直炸的手法處理，口感鬆軟綿密、適合直接享用，不附沾醬或調料。每份金黃地瓜條原價65元，品嚐價58元；另外超值全餐也推出「地瓜配餐」，可搭配金黃地瓜條＋38元飲品，原價75元，組合價68元。除此之外，主打高cp值的速食業南霸天「丹丹漢堡」同樣有地瓜薯條可供選擇，每份26元。