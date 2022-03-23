樂雅樂「6oz沙朗99元」！蔥鹽燒雞排炸魚炸蝦飯買1送1

為感謝粉絲支持，日式連鎖餐廳「樂雅樂」自即日起推出限時優惠活動，每週四、五的11點過後，凡點購任一牛排主餐，就可享「6盎司沙朗牛排」加購價99元的優惠，現省321元。另外透過foodpanda，還有「蔥鹽燒雞排炸魚炸蝦飯」買1送1的優惠，讓民眾輕鬆享大餐。

來自日本的「樂雅樂」，在1991登台，主打以日式精緻手法所作的創意和風洋食，提供牛排、和牛漢堡排、異國料理、和風御膳、咖哩等多樣化的甜點，還有專為小朋友設計的兒童菜單。除了餐點之外，樂雅樂也販售有咖哩調理包、冷凍牛排、北海道干貝、餅乾等品項。