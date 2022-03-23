樂雅樂「6oz沙朗99元」！蔥鹽燒雞排炸魚炸蝦飯買1送1
為感謝粉絲支持，日式連鎖餐廳「樂雅樂」自即日起推出限時優惠活動，每週四、五的11點過後，凡點購任一牛排主餐，就可享「6盎司沙朗牛排」加購價99元的優惠，現省321元。另外透過foodpanda，還有「蔥鹽燒雞排炸魚炸蝦飯」買1送1的優惠，讓民眾輕鬆享大餐。
來自日本的「樂雅樂」，在1991登台，主打以日式精緻手法所作的創意和風洋食，提供牛排、和牛漢堡排、異國料理、和風御膳、咖哩等多樣化的甜點，還有專為小朋友設計的兒童菜單。除了餐點之外，樂雅樂也販售有咖哩調理包、冷凍牛排、北海道干貝、餅乾等品項。
店內所販售的「6盎司沙朗牛排」，選用特選紐西蘭PS等級沙朗，標榜低卡路里、低脂肪、低膽固醇，扎實且富嚼勁，搭配黑胡椒醬及奶油玉米，每份420元。即日起至4月15日期間，預先訂位，並於每週四、五的11點過後，點選任一牛排主餐，就可以99元加購6盎司沙朗牛排1份。另外即日起至3月31日期間，於foodpanda外送平台訂購「蔥鹽燒雞排炸魚炸蝦飯」，可享買1送1優惠。
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