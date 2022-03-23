IRIS OHYAMA在台引進多功能清掃機器人 吸塵還可除病毒
前幾年以除塵蟎機在台灣爆紅的IRIS OHYAMA，持續推出各式實用收納、家電、廚具、燈具等，為消費者創造舒適便利的居家生活。2021年2月，IRIS OHYAMA更與SoftBank Robotics合資成立「IRIS Robotics」，共同開拓法人市場的機器人應用需求，也期望同時能解決疫情持久戰帶來的缺工潮。
著眼於此一趨勢，台灣愛麗思歐雅瑪股份有限公司，宣布將引進在日本已有超過2,500間企業與公家機關採用的DX清掃機器人「Whiz i IRIS EDITION」，希望能藉由清掃機器人解決方案，為台灣社會與企業日趨顯著的「人力不足」、「雇傭問題」等做出貢獻。這款Whiz i IRIS EDITION，是日本SoftBank Robotics開發的乾式、真空吸塵清掃機器人，不僅可自動清掃，還能減少空間中浮游的灰塵與細菌、病毒，甚至能跟藍牙喇叭、攝影機等其他外部機器配合，在清掃同時進行宣傳促銷的多功能任務，為業主創造出更高的附加價值。
DX清掃機器人Whiz i IRIS EDITION在初次學習清掃路線後，往後只要按下啟動鍵，即可開始自動清掃工作，除了操作十分簡單易懂外，機器人還能自動偵測障礙物與行人並迴避，因此在人潮眾多的地方，也能安心且安全地使用。其最大連續運轉時間為3.6小時，可涵蓋約1,800平方公尺的地板面積，因此能達到大範圍的高效清掃效果。根據日本SoftBank Robotics委託第三方調查機關實驗，在比較Whiz i IRIS EDITION清掃前後，發現地板的細菌量大幅減少，透過新型冠狀病毒PCR檢查，更能證明「Whiz」的確能有效降低因人類活動而散播並附著於地板上之病毒量。
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