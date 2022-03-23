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在男裝區挖寶！YSL拉菲草腋下包超百搭 價格也親民

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
LE RAFIA拉菲草編織肩背包，34,850元。圖／Saint Laurent提供
LE RAFIA拉菲草編織肩背包，34,850元。圖／Saint Laurent提供

喜歡腋下包的人今年春夏還是有非常多嶄新的款式可以選擇，無論是在材質或色系上都有變化，其中在腋下包市場中曾推出人氣「斷貨王」LE 5 À 7系列的Saint Laurent，本季更是打造了一款拉菲草編織腋下包，充滿夏日氣息的外觀，輕盈率性，預計又會掀起一番搶購潮。

這款新推出的拉菲草編織腋下包，其實是Saint Laurent春夏男裝系列單品，但是從外觀看來男女都適用。拉菲草編織的長型柔軟包身中央，以黑色Saint Laurent的logo刺繡點綴，以金屬扣環連結包身的肩背帶也是拉菲草材質製成，整體非常輕巧百搭。34,850元的售價，也相較皮革包款親民許多。

此外，人氣王LE 5 À 7系列本季也推出了新的草綠色款，搭配金色YSL金屬logo扣環，同樣展現出夏日的清新舒適氣息。

LE RAFIA拉菲草編織肩背包，34,850元。圖／Saint Laurent提供
LE RAFIA拉菲草編織肩背包，34,850元。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent本季打造了一款拉菲草編織腋下包，充滿夏日氣息的外觀，輕盈率性，預計又會掀起一番搶購潮。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent本季打造了一款拉菲草編織腋下包，充滿夏日氣息的外觀，輕盈率性，預計又會掀起一番搶購潮。圖／Saint Laurent提供
這款新推出的拉菲草編織腋下包，其實是Saint Laurent春夏男裝系列單品，但是從外觀看來男女都適用。圖／Saint Laurent提供
這款新推出的拉菲草編織腋下包，其實是Saint Laurent春夏男裝系列單品，但是從外觀看來男女都適用。圖／Saint Laurent提供
人氣王LE 5 À 7系列本季也推出了新的草綠色款。圖／Saint Laurent提供
人氣王LE 5 À 7系列本季也推出了新的草綠色款。圖／Saint Laurent提供

YSL

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