在男裝區挖寶！YSL拉菲草腋下包超百搭 價格也親民

喜歡腋下包的人今年春夏還是有非常多嶄新的款式可以選擇，無論是在材質或色系上都有變化，其中在腋下包市場中曾推出人氣「斷貨王」LE 5 À 7系列的Saint Laurent，本季更是打造了一款拉菲草編織腋下包，充滿夏日氣息的外觀，輕盈率性，預計又會掀起一番搶購潮。

這款新推出的拉菲草編織腋下包，其實是Saint Laurent春夏男裝系列單品，但是從外觀看來男女都適用。拉菲草編織的長型柔軟包身中央，以黑色Saint Laurent的logo刺繡點綴，以金屬扣環連結包身的肩背帶也是拉菲草材質製成，整體非常輕巧百搭。34,850元的售價，也相較皮革包款親民許多。