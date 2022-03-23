在男裝區挖寶！YSL拉菲草腋下包超百搭 價格也親民
喜歡腋下包的人今年春夏還是有非常多嶄新的款式可以選擇，無論是在材質或色系上都有變化，其中在腋下包市場中曾推出人氣「斷貨王」LE 5 À 7系列的Saint Laurent，本季更是打造了一款拉菲草編織腋下包，充滿夏日氣息的外觀，輕盈率性，預計又會掀起一番搶購潮。
這款新推出的拉菲草編織腋下包，其實是Saint Laurent春夏男裝系列單品，但是從外觀看來男女都適用。拉菲草編織的長型柔軟包身中央，以黑色Saint Laurent的logo刺繡點綴，以金屬扣環連結包身的肩背帶也是拉菲草材質製成，整體非常輕巧百搭。34,850元的售價，也相較皮革包款親民許多。
此外，人氣王LE 5 À 7系列本季也推出了新的草綠色款，搭配金色YSL金屬logo扣環，同樣展現出夏日的清新舒適氣息。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言