保養換季、沐浴乳也要換季！ 新香襲來清新花木好迷人

天氣忽冷忽熱，代表正式到了換季的時刻，大家都知道保養品要換季，但沐浴乳也要跟著換季，換上適合春天氣息的全新香味，香氛品牌Les Parfums de Farcent旗下的Farcent香水胺基酸沐浴露系列，推出全新3款香味，帶來剛剛好的春夏氣息，每個人都能找到自己喜愛的香氣。

Farcent香水沐浴露新香味中，「蔚藍愛語」帶來純淨透明的親切感，以葡萄柚、鈴蘭與牡丹為主，尾調有麝香與香草，彷彿情人間的親密告白，一聞就讓人有熟悉感；喜歡玫瑰花香氣的有「金漾玫瑰」，有著大馬士革玫瑰香氣，加上麝香，成熟與甜美兼具；「癮誘粉漾」則是很多人喜愛的花果香，包括蜜橘、葡萄柚，柑橘調，以及紅漿果、牡丹等，清新優雅感。