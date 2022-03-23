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王楨文夫妻紙雕紅到國外 松柏嶺展紙雕灰面鵟鷹
八卦山目前灰面鵟鷹過境，野鳥藝術家王楨文紙雕技藝出神入化，紙雕飛禽栩栩如生，妻子董碧娥一剪在手，就能輕易剪出鋼琴、貓、羽毛球、水牛。參山國家風景區管理處邀請兩人在松柏嶺遊客中心聯展，讓民眾也能從紙雕創作中，認識台灣豐富的自然生態。
王楨文這次在松嶺藝廊展出28幅作品，包括黑面琵鷺、黃鸝、灰面鵟鷹、琵嘴鴨等飛禽，王楨文是生態保育工作者，觀察野鳥生態是他的興趣，憑著從小對美術的喜愛，他用紙雕將這些飛禽記錄下來，在他的巧手下，紙張出現新的生命，雖然是紙雕，但創作的每一隻鳥，不只羽毛、姿態栩栩如生，連樹枝、天空也同時捕捉，如同將破紙飛出。這次他以難度最高白色來創作灰面鵟鷹，不論在輪廓、摺層上要更下工夫，陰影、對比上更花心思。
董碧娥是立體紙雕專家，曾三度代表台灣參展紐西蘭威靈頓藝術節。董碧娥說，過去她用美工刀、色紙、樹脂，精心計算尺度創作紙雕，現在憑直覺用剪刀創作，講求虛實和對比，形象要簡練，線條要流暢明快，這次展出作品有幾何抽象造型，也有各種物象空間造型，如鋼琴、安靜的貓、羽毛球、水牛等，展現她運剪由心的境界。
展期自即日起至6月30日，4月15日、5月15日兩人舉辦講座及DIY免費教學，詳情及資訊可上活動網站https://event.xinmedia.com/2022FBMB/ 或【趣遊參山：獅頭山 梨山 八卦山】粉絲專頁查詢。
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